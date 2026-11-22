அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தனி பஸ் அமைச்சர் மது பங்காரப்பா தகவல்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தனி பஸ் அமைச்சர் மது பங்காரப்பா தகவல்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 08:54 PM
கொப்பால்: ''அடுத்தாண்டு ஜூன் முதல், கர்நாடக பப்ளிக் பள்ளிகளுக்கு, தனியாக இலவச பஸ் இயக்கப்படும்,'' என, பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மது பங்காரப்பா தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் கொப்பாலில் நடந்த அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசியதாவது:
கர்நாடக பப்ளிக் பள்ளிகளில், 14 ஆண்டுகள் கல்வி கற்க வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அடுத்த கல்வி ஆண்டில் இருந்து, ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான, அனைத்து அரசு பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கும் இலவச நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கப்படும்.
பாகம் - 1 மற்றும் பாகம் - 2 பாட புத்தகங்களை, ஒரே நேரத்தில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் பணியாற்ற வேண்டும்.
ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்க்க, சிறார்களுக்கான வயது விதிமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டதால், கடந்தாண்டை விட இம்முறை, 6,000 மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
அரசு சார்பில் இலவச புத்தகங்கள், சீருடை, ஷூ, சாக்ஸ் உட்பட அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படுகின்றன. கவுரவ ஆசிரியர்களை நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்படி இருந்தும், அரசு பள்ளிகளுக்கு, மாணவர்கள் வராவிட்டால் அரசின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை குறையும்.
மாவட்டத்தில் துவக்கப்பட்டுள்ள, எல்.கே.ஜி., - யு.கே.ஜி., வகுப்புகளில் கூடுதல் சிறார்களை சேர்ப்பதன் மூலம், ஒன்றாம் வகுப்பில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும்.
அரசு பஸ்களில் பள்ளி சிறார்கள் பயணிப்பதால், சரியான நேரத்துக்கு பள்ளிக்கு வர முடிவதில்லை. எனவே, அடுத்தாண்டு ஜூன் முதல், கர்நாடக பப்ளிக் பள்ளிகளுக்கு என, தனியாக இலவச பஸ் இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.