கன்னடர்களுக்கு வேலை வழங்காத நிறுவனங்களுக்கு சிவகுமார் எச்சரிக்கை
கன்னடர்களுக்கு வேலை வழங்காத நிறுவனங்களுக்கு சிவகுமார் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 11:44 PM
பெங்களூரு: ‘‘எந்தவொரு தனியார் அமைப்பும் கன்னடர்களை வேண்டுமென்றே புறக்கணித்தது கண்டறியப்பட்டால், அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்,’’ என, முதல்வர் சிவகுமார் எச்சரித்து உள்ளார்.
சமீபத்தில் பெங்களூரை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர், தனது சமூக வலைதளத்தில், ‘எனது தாய்மொழியான கன்னடத்தை குறிப்பிட்டால், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் வேலை கிடைக்காது. தெலுங்கு, தமிழ் பேசுபவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இது தொடர்பாக, முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:
பெங்களூரில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், வேலைவாய்ப்புகளின் அடிப்படையில் கன்னடர்கள் பாரபட்சமாக நடத்தப்படுவதாக புகார்கள் வருவது வருத்தம் அளிக்கிறது. கன்னடம் பேசுபவர்கள் புறக்கணிக்கப்படும் பிரச்னையை அரசு தீவிரமாக எடுத்து கொண்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் கன்னடர்களே இறையாண்மை கொண்டவர்கள். எந்த காரணத்துக்காகவும் கன்னடர்களின் உரிமைகள், மரியாதை, வாய்ப்புகள் புறக்கணிக்கப்படுவதை அரசு அனுமதிக்காது.
உலகம் பெங்களூரு வழியாக இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப தலைநகராக பார்க்கிறது. மேலும், எங்கள் கன்னடர்களின் திறமை, திறன்கள், ஆற்றல் குறித்து நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.
ஏதேனும் தனியார் அமைப்பு கன்னடர்களை வேண்டுமென்றே புறக்கணித்ததாக கண்டறியப்பட்டால், அரசு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கும். கன்னடர்களின் நலன்களுக்காக குரல் கொடுப்பதிலும், அவர்களின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதிலும் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.