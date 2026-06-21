பாக்., நபர்களுடன் தொடர்பு கைதானவர் பற்றி அதிர்ச்சி
பாக்., நபர்களுடன் தொடர்பு கைதானவர் பற்றி அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 08:24 PM
கலபுரகி: பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததாக, கலபுரகியில் கைதான வாலிபர், பாகிஸ்தான் நபர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த அதிர்ச்சி தகவல் அம்பலமாகி உள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் மும்தாஜ் உல் மாலிக், 26. கர்நாடகாவின் கலபுரகி டவுன் சராப் பஜாரில் உள்ள நகைக்கடையில் வேலை செய்தார். லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்ததுடன், நமது நாட்டின் ரகசியங்களை பகிர்ந்ததாக கூறி, மத்திய உளவு துறை, கர்நாடக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பிரிவு, கலபுரகி பிரம்மாபூர் போலீசார் இணைந்து, மும்தாஜ் உல் மாலிக்கை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
இவரது மொபைல் போனை ஆய்வு செய்த போது, அதில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் இருந்தன. பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நபர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தது தெரிந்தது. ஜைனுல் ஆப்தின் என்ற பாகிஸ்தான் நபர், பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படும், ‘இமாம் மெஹந்தி’ என்ற பெயரில் இயங்கும், ‘வாட்ஸாப்’ குழுவில், மும்தாஜ் உல் மாலிக்கையும் சேர்த்து விட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவான கோஷங்கள், காஷ்மீர் தொடர்பான தகவல்களை பகிரும், இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு பக்கங்களை பின்தொடர்ந்து வந்த மும்தாஜ் உல் மாலிக், அந்த கணக்குகளில் பதிவிடப்படும் வீடியோக்களுக்கு தொடர்ந்து ‘லைக்’ செய்ததுடன், வீடியோக்கள், புகைப்படங்களை சேகரித்து வைத்திருந்தது தெரியவந்துள்ளது.