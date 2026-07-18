திருமணமான சில மணி நேரத்தில் மணமகன் படுகொலையால் அதிர்ச்சி
திருமணமான சில மணி நேரத்தில் மணமகன் படுகொலையால் அதிர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:13 AM
பல்லாரி: திருமணம் முடிந்த சில மணி நேரத்தில், மணமகன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், கிராமத்தினர் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
பல்லாரி நகரின், 29வது வார்டின், சமதா நகரில் வசிப்பவர் நபி ரசூல், 25. இவர் இறைச்சி மார்க்கெட்டில் பணியாற்றினார்; கட்டட கட்டுமான கூலி வேலையும் செய்தார். இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்தார்.
இந்த பெண் ஏற்கனவே திருமணமாகி, கணவரை விவாகரத்து செய்தவர். எனவே, இவர்களின் காதலுக்கு, இரு குடும்பத்தினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
பெற்றோர் தங்களுக்கு திருமணம் செய்ய மாட்டார்கள் என்பதால், நபி ரசூலும், அந்த பெண்ணும், 15 நாட்களுக்கு முன், ஊரை விட்டு ஓடினர்.
அதன் பின் மனம் மாறி, மூன்று நாட்களுக்கு முன், வீடு திரும்பினர். நபி ரசூல் மனம் மாறமாட்டார் என்பதை உணர்ந்த குடும்பத்தினர், திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்தனர். நேற்று முன்தினம் காலை அவருக்கும், அப்பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்தனர்.
இந்த திருமணத்தில் பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்கு, விருப்பம் இல்லை, இதை நபி ரசூலின் குடும்பத்தினர் பொருட்படுத்தவில்லை. மாலை திருமண வரவேற்பு கோலாகலமாக நடந்தது.
நிகழ்ச்சி முடிந்த பின், நபி ரசூல் இரவு 11:00 மணியளவில் பணி நிமித்தமாக வெளியே செல்வதாக குடும்பத்தினரிடம் கூறி சென்றார்; ஆனால் அதிகாலை 2:00 மணியாகியும் வீடு திரும்பவில்லை.
கலக்கம் அடைந்த குடும்பத்தினர், நபி ரசூலை தேட துவங்கினர். வீட்டில் இருந்து 700 மீட்டர் துாரத்தில், ரத்த காயங்களுடன் அவரது உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து, தகவலறிந்து அங்கு வந்த கவுல் பஜார் போலீசார், உடலை மீட்டனர்; கொலையாளிகளை தேடுகின்றனர். பல்லாரி எஸ்.பி., சுமன் பன்னேகர் நேரில் பார்வையிட்டார்.
கொலைக்கு என்ன காரணம் என்பது தெரியவில்லை. நபி ரசூல் காதலித்த பெண்ணின் குடும்பத்தினர், திருமணத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்; நபி ரசூலை எச்சரித்துள்ளனர்.
விவாகரத்தான பெண்ணை திருமணம் செய்ததே, கொலைக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என, போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். பல கோணங்களில் விசாரணை நடத்துகின்றனர்.