ஊழலில் சிக்கியவருக்கு பதவி கவர்னரிடம் சமூக ஆர்வலர் புகார்
ஊழலில் சிக்கியவருக்கு பதவி கவர்னரிடம் சமூக ஆர்வலர் புகார்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: முதல்வரின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அகமது மீது பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளதால், அவர் நியமனத்துக்கு பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
துமகூரு மாவட்டத்தின், துருவகெரே தாசில்தாராக இருந்த அகமதுவை, முதல்வரின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்து, அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இவரும் நவம்பர் 5ம் தேதியன்று, அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றார்.
இவர், ஊழல் குற்றச்சாட்டை சுமந்தவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இதற்கு முன் அகமது, மாண்டியா மற்றும் நாகமங்களா தாலுகாக்களில் தாசில்தாராக பணியாற்றினார். அப்போது இவர் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
அகமதுவின் ஊழல்கள், மாண்டியா மாவட்ட கலெக்டர் அமைத்த கமிட்டியின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
ஊழல் குற்றச்சாட்டு நிரூபணமானதால், அகமதுவின் பதவி உயர்வும் நிறுத்தப்பட்டது.
இப்படிப்பட்டவரை முதல்வரின் சிறப்பு அதிகாரியாக நியமித்திருப்பது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து, மாண்டியாவின் சமூக ஆர்வலர் ரவீந்திரா, மாநில கவர்னர் மற்றும் அரசு தலைமை செயலரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.