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சோலார் மின் திட்டத்தால் பால் சங்கத்துக்கு ரூ.1.5 கோடி மிச்சம்
சோலார் மின் திட்டத்தால் பால் சங்கத்துக்கு ரூ.1.5 கோடி மிச்சம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:16 PM
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கோலார்: சோலார் மின் உற்பத்தி திட்டத்தில், கோலார் மாவட்ட பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கம் வெற்றி அடைந்துள்ளது.
கோலார் பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், கோலார் நகரின், ஹொளலி கிராமத்தின் அருகில், 70 கோடி ரூபாய் செலவில், 12 மெகாவாட் திறன் கொண்ட, சோலார் மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.
கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன், கூட்டுறவு சங்கத்தலைவர் நஞ்சேகவுடா தலைமையிலான குழுவினர், இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தினர். இத்திட்டத்தால், மாதந்தோறும் ஒன்று முதல் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மிச்சமாகிறது.
கூட்டுறவு சங்கத்தின் பயன்பாட்டுக்கு போக, கூடுதல் மின்சாரம், கோலார் மாவட்டத்தில், வினியோகிக்கப்படுகிறது. மிச்சமாகும் மின்சாரத்தை விற்பதால், கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது.