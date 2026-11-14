குடிக்க பணம் தராத ஆத்திரம் தாயை கொன்ற மகன் கைது

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ADDED : நவ 13, 2026 07:27 PM
தாவணகெரே: மதுபானம் அருந்த பணம் கொடுக்க மறுத்த தாயை, அடித்து கொலை செய்த மகன் கைது செய்யப்பட்டார்.
தாவணகெரே மாவட்டம், ஹரப்பனஹள்ளி தாலுகாவில் வசித்தவர் புள்ளம்மா, 70. இவரது மகன் ஹனுமந்தப்பா, 35, குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர். தினமும் குடிபோதையில் வீட்டுக்கு வந்து, தாய்க்கு தொல்லை கொடுப்பார். குடிக்க பணம் கேட்டு நச்சரிப்பார்.
மகனின் தொந்தரவை தாங்க முடியாமல், அவதிப்பட்ட புள்ளம்மா சில நாட்களுக்கு முன், சென்னகிரி தாலுகாவின் தொட்டகட்டா கிராமத்துக்கு சென்றிருந்தார்.
ஆனால் அங்கும் அவரை நிம்மதியாக இருக்க விடாமல், நேற்று முன் தினம் தாயை தேடி கொண்டு ஹனுமந்தப்பா, தொட்டகட்டா கிராமத்துக்கு வந்தார். தாயிடம் வழக்கம் போல, மதுபானம் குடிக்க பணம் கேட்டார். பணம் கொடுக்க தாய் மறுத்ததால், அவரை ஹனுமந்தப்பா உருட்டுக்கட்டையால் பலமாக தாக்கி, கொலை செய்தார்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த பசவாபட்டணா போலீசார், கொலையாளி ஹனுமந்தப்பாவை கைது செய்தனர். புள்ளம்மாவின் உடலை மீட்டனர். வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.
இதற்கு முன் ஹனுமந்தப்பா, பணம் விஷயமாக தன் நண்பனை கொலை செய்தார். இதற்காக ஏழு ஆண்டுகள், சிறை தண்டனை அனுபவித்தார். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் விடுதலையானார்.
இப்போது தாயை கொன்றுவிட்டு, மீண்டும் சிறைக்கு சென்றுள்ளார்.