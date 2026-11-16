கடப்பாறையால் அடித்து மகன் கொலை; தந்தை கைது: மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறால் விபரீதம்
கடப்பாறையால் அடித்து மகன் கொலை; தந்தை கைது: மனைவியுடன் ஏற்பட்ட தகராறால் விபரீதம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
துமகூரு: தாய், தந்தையின் சண்டையை விலக்கி விட முயற்சித்த மகனை, தந்தை கடப்பாறையால் அடித்து கொலை செய்தார்.
துமகூரு மாவட்டம், குனிகல் தாலுகாவின், சவுடநாயகன பாளையா கிராமத்தில் வசிப்பவர் நஞ்சேகவுடா, 45. இவரது மனைவி ரஞ்சிதா, 40. தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள். மூத்த மகன் சுனில், 16, எஸ்.எஸ்.எல்.சி., படித்து வந்தார். நஞ்சப்பாவுக்கு குடிப்பழக்கம் இருந்தது.
இதனால், கடந்த சில மாதங்களாக தம்பதிக்கிடையே சண்டை நடந்தது. இதற்கு முன் மனைவியை கணவர் கொடூரமாக தாக்கினார். இது குறித்து மனைவி கொடுத்த புகாரின்படி, நஞ்சே கவுடாவை குனிகல் போலீசார் கைது செய்தனர். சிறையில் இருந்து விடுதலையான பின், மனைவியுடன் சமரசம் செய்து, சேர்ந்து வாழ துவங்கினார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு, நஞ்சேகவுடா மனைவியுடன் தகராறு செய்தார். வாக்குவாதம் முற்றியதில், கோபமடைந்த நஞ்சேகவுடா, மனைவியை வீட்டில் இருந்து வெளியே தள்ளி, கதவை தாழிட்டார்.
இதை பார்த்த மகன் சுனில், பெற்றோரை சமாதானம் செய்ய முயற்சித்தார். அப்போது சுனில் டியூஷனுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்ததால், கதவை திறந்தார்.
இதை பார்த்து கோபமடைந்த நஞ்சப்பா, இரும்பு கடப்பாறையால் மகனை கண்மூடித்தனமாக தாக்கி கொலை செய்தார். மகனை கணவர் அடித்து கொலை செய்வதை, ஜன்னல் வழியாக பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த தாய் ரஞ்சிதா, அக்கம், பக்கத்தினர் உதவியுடன் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
இதையடுத்து அங்கு வந்த குனிகல் போலீசார், மகனை கொன்று விட்டு வீட்டிலேயே அமர்ந்திருந்த நஞ்சே கவுடாவை கைது செய்தனர். சுனிலின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர்.
சம்பவம் நடந்த போது, தம்பதியின் இரண்டாவது மகன், தன் பாட்டி வீட்டில் இருந்தார்.