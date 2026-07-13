மாமனார் ஆசையை நிறைவேற்றிய மருமகன் 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு பாராட்டு
மாமனார் ஆசையை நிறைவேற்றிய மருமகன் 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்காவுக்கு பாராட்டு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:57 PM
பெங்களூரு: கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு வந்து, மாமனாரின் ஆசையை மருமகன் நிறைவேற்றி உள்ளார்.
பெங்களூரு சிவாஜிநகர் குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள, 'தினமலர்' அலுவலகத்தின் 'கடல் தாமரை' புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு, ஜே.பி.நகர் 9வது பேஸ் அஞ்சனபுராவில் வசிக்கும், ஐ.டி., ஊழியர் சுப்பிரமணியன் நேற்று வந்தார்.
அவரது மாமனார் சிவராமன், 84, கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா நுாலகத்திற்கு கொடுத்து அனுப்பிய, ஆன்மிகம் தொடர்பான புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.
நுாலகத்தில் உள்ள புத்தகங்களையும் ஆர்வமாக பார்த்தார்.
பின், அவர் கூறியதாவது:
நான் உங்களுக்கு கொடுத்துள்ள புத்தகங்கள், எனது மாமியார் ராஜலட்சுமி பல கடைகளில் ஆர்வமாக வாங்கியது. அவர் தற்போது உயிருடன் இல்லை. அவர் படித்த புத்தகங்களை கடையில் போட மனது வரவில்லை.
இங்கு வருவோருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என, எனது மாமனார் சிவராமன் என்னிடம், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கூறி வந்தார்.
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் இங்கு வர முடியவில்லை. ஒரு வழியாக இன்று வந்து விட்டேன். மாமனாரின் ஆசையை நிறைவேற்றி விட்டேன். அவர் இன்று மிகுந்த சந்தோஷமாக இருப்பார்.
இங்கு நிறைய புத்தகங்கள் உள்ளன. வருவோருக்கு நிச்சயம் பலன் அளிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.