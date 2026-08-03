கர்நாடகாவில் தென் மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைகிறது! கனமழையால் ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் பலி:பல இடங்களில் மண் சரிவால் மக்கள் அவதி
கர்நாடகாவில் தென் மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைகிறது! கனமழையால் ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் பலி:பல இடங்களில் மண் சரிவால் மக்கள் அவதி
UPDATED : ஆக 03, 2026 12:29 AM
ADDED : ஆக 02, 2026 11:14 PM
கர்நாடகாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து வருகிறது. இதனால் மாநிலத்தின் கபினி, ஹாரங்கி உட்பட பல அணைகள் நிரம்பும் தருவாயில் உள்ளது. இந்த அணைகளில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பதால், அணையில் நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு செல்லும்படி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஷிவமொக்கா மாவட்டம், தீர்த்தஹள்ளி நகரின் சிபினிகெரேயில் உள்ள காந்தி நகரில், சிறிய குன்றின் அருகில் தாவணகெரே ஜகலுரு, கொப்பால் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, 40க்கும் மேற்பட்ட கூலி தொழிலாளர்கள் கொட்டகை அமைத்து வசித்து வருகின்றனர்.
நேற்று அதிகாலை குன்றில் இருந்து மண் சரிந்து, கொட்டகையின் மீது விழுந்தது. இதை பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர், உடனடியாக மண்ணை அகற்றி, தொழிலாளர்களை மீட்க துவங்கினர். போலீசாருக்கும், தீயணைப்பு படையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர்.
அங்கு வந்த தீயணைப்பு படையினர், மண்ணிற்குள் சிக்கிய தொழிலாளர்களை மீட்டனர். படுகாயம் அடைந்த ஒருவர் ஷிவமொக்காவின் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார். லேசான காயம் அடைந்த ஐந்து பேர் மருத்துவமனையில் வெளிநோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மண்ணில் புதைந்து உயிரிழந்த கொப்பாலை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன், 35, அவரது மனைவி நாகவேணி, 28, மகன் சந்தோஷ், 3, ஆகியோரை மீட்கும் பணி ஆறு மணி நேரம் நடந்தது.
அதன் பின், கைகள், கால்கள் முறிந்து, இறந்த நிலையில் மல்லிகார்ஜுன் உடலையும், மகனை கட்டிப்பிடித்தபடி நாகவேணி உடல்களை மீட்டனர்.
இதை பார்த்த அங்கிருந்தவர்கள் கண்ணீர் சிந்தினர். மூவரின் உடல்களும் ஜெயசாமராஜேந்திரா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக அவர்களின் உறவினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தகவல் அறிந்த பா.ஜ., - எம்.எல்.ஏ., அரக ஞானேந்திரா, காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர் கிம்மனே ரத்னாகர் வந்தனர். மீட்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள், அடுத்த 15 நாட்களுக்கு அம்பேத்கர் பவனில் தங்க வைக்கப்பட உள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தில் உயிர் தப்பிய லட்சுமி கூறியதாவது:
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மல்லிகார்ஜுன் இங்கு கூலி வேலை செய்கிறார். நாங்கள் மூன்று நாட்களுக்கு முன் தான் இங்கு வந்தோம். நாங்கள் இங்கு வந்தபோது மழை இல்லை. அதன் பிறகே மழை பெய்ய துவங்கியது.
நேற்றிரவு பயங்கர சத்தம் கேட்டவுடன், மல்லிகார்ஜுன் எங்கள் அனைவரையும் கொட்டகையில் இருந்து வெளியே செல்லும்படி அனுப்பினார். எங்களை அனுப்பி விட்டு, கொட்டகையில் இருந்த மனைவி, மகனை அழைத்து வர உள்ளே சென்றபோது, கொட்டகை இடிந்து விழுந்தது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதனால் மலை மாவட்டங்கள் வசிக்கும் அச்சம் அடைந்து உள்ளனர். இப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால், பழைய கட்டடங்களில் வசிக்கும் மக்கள், பாதுகாப்பான இடங்கள், உறவினர்கள் வீடுகளில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர்.
இதுபோல, தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கன மழையால், ஆறுகள், ஓடைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் புகுந்தது.
ரயில்கள் ரத்து ஹாசன் மாவட்டம், சக்லேஷ்புரா தாலுகாவில் உள்ள யாதகுமேரி - ஷிரிபாகில் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே, நேற்று முன்தினம் இரவு பாறையுடன் மண் சரிவு ஏற்பட்டு, ரயில் பாதையை மூடியது.
இதையடுத்து பெங்களூரு - மங்களூரு இடையே ரயில் போக்குவரத்து தடை பட்டது. தகவல் அறிந்த ரயில்வே ஊழியர்கள், மண் சரிவை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
இதனால் எஸ்.எம்.வி.டி., பெங்களூரு - முருடேஷ்வர்; கே.எஸ்.ஆர்., பெங்களூரு - கோழிகோடு; விஜயபுரா - மங்களூரு சென்ட்ரல்; கே.எஸ்.ஆர்., பெங்களூரு - கார்வார்; முருடேஷ்வகர் - எஸ்.எம்.வி.டி., பெங்களூரு; கோழிக்கோடு - கே.எஸ்.ஆர்., பெங்களூரு; மங்களூரு சென்ட்ரல் - விஜயபுரா விரைவு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வழியாக இயக்கப்பட்டு வந்த மற்ற ரயில்கள், மாற்று வழியில் இயங்கி வருகின்றன.