சரக்கு போக்குவரத்தில் தென்மேற்கு ரயில்வே சாதனை: ஒரே மாதத்தில் ரூ.928 கோடி வருவாய்
சரக்கு போக்குவரத்தில் தென்மேற்கு ரயில்வே சாதனை: ஒரே மாதத்தில் ரூ.928 கோடி வருவாய்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:54 PM
பெங்களூரு: நிலக்கரி கொண்டு செல்வதால், தென்மேற்கு ரயில்வேத்துறையின் வருவாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரே மாதத்தில் 928 கோடி ரூபாய் கிடைத்து உள்ளது.
இது குறித்து ரயில்வேதுறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
முக்கிய சரக்குகள் போக்குவரத்தில் தென்மேற்கு ரயில்வேத்துறை முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. சரக்கு போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக நிலக்கரி போக்குவரத்து அதிகரிக்கிறது. 0.80 மில்லியன் டன்னில் இருந்து 1.37 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. இது 71 சதவீதம் வளர்ச்சியாகும்.
அதிகரிப்பு
இரும்பு சரக்குகள் போக்குவரத்து 0.88 மில்லியன் டன்னில் இருந்து 1.10 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. இது 23.9 சதவீதம் வளர்ச்சியாகும். கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து 0.17 மில்லியன் டன்னில் இருந்து 0.23 மில்லியன் டன்னாகவும்; உரம் போக்குவரத்து 0.12 மில்லியன் டன்னில் இருந்து 1.12 மில்லியன் டன்னாகவும்; கன்டெய்னர் கொண்டு செல்வது 0.07 மில்லியன் டன்னில் இருந்து 0.10 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.
நடப்பாண்டு ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரை தென்மேற்கு ரயில்வேத்துறை 31.56 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கொண்டு சென்றது. முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 28.82 மில்லியன் டன் சரக்கு கொண்டு சென்றது. இம்முறை 9.5 சதவீதம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. இரும்பு, உரம், கனிமங்கள் போன்ற சரக்குகள் மட்டுமின்றி வாகனங்கள் கொண்டு செல்வதும்அதிகரித்துள்ளது.
வருவாய் உயர்வு
சரக்குகள் கொண்டு செல்லும் அளவு அதிகரித்ததால், தென்மேற்கு ரயில்வேத்துறை வருவாயும் அதிகரித்துள்ளது. நடப்பாண்டு அக்டோபரில் 928 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டு இதே மாதம் 773 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்திருந்தது. முந்தைய ஆண்டு அக்டோபருடன் ஒப்பிட்டால், இந்த ஆண்டு அக்டோபரில் 20 சதவீதம் கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
பயணியர் போக்குவரத்தும் அதிகரித்துள்ளது. அக்டோபரில் 1.7 கோடி மக்கள் தென்மேற்கு ரயில்வேயில் பயணித்தனர். முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டால் 6.5 சதவீதம் அதிகமாகும். டிக்கெட் பரிசோதனையால் கிடைத்த வருவாய், எட்டு சதவீதம் அதிகரித்து 8.3 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.
ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரை, தென்மேற்கு ரயில்வேத்துறைக்கு கிடைத்த மொத்த வருவாய் 5,620 கோடி ரூபாயாகும். முந்தைய ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில், 5,282 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்திருந்தது. இம்முறை 6.4 சதவீதம் கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.