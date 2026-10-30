கோ - ஆப்டெக்ஸ் கடைகளில் 30 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி
கோ - ஆப்டெக்ஸ் கடைகளில் 30 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:57 PM
பெங்களூரு: தீபாவளியை முன்னிட்டு, பெங்களூரில் உள்ள கோ - ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்களில், 30 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடியில் ஆடை விற்பனை அமோகமாக நடக்கிறது.
தமிழக அரசின் கோ - ஆப்டெக்ஸ் ஆடை விற்பனை நிலையங்கள், பெங்களூரின் பசவனகுடி, ஜெயநகர், மல்லேஸ்வரம், ராஜாஜிநகர், விஜயநகர், சிவாஜிநகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ளன.
சிவாஜிநகர் டிஸ்பென்சரி சாலையில் புதிதாக ஐஸ்வர்யா கோ - ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கடைகளில், தீபாவளியை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவை, ஆரணி பட்டு புடவை, மென்பட்டு புடவை, பட்டு - பருத்தி புடவை, பருத்தி புடவை போன்றவை புதிய டிசைன்களில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
மேலும், ரெடிமேட் சட்டை, வேஷ்டி, லுங்கி, துண்டு, படுக்கை விரிப்பு, போர்வைகளும் விற்கப்படுகின்றன. பெங்களூரில் உள்ள கடைகளில், 30 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கோ - ஆப்டெக்ஸ் சார்பில் ஷிவமொக்கா, கே.ஜி.எப்., கார்வார் பகுதிகளில் தீபாவளி சிறப்பு கண்காட்சி, ஆடை விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளது. கோ - ஆப்டெக்ஸ்ஸின் கனவு நனவு சேமிப்பு திட்டத்தில், வாடிக்கையாளர்கள் மாதந்தோறும், 300 ரூபாய் முதல், 3,000 ரூபாய் வரை விருப்பத்திற்கேற்ப சேமிக்கலாம்.
வாடிக்கையாளர் செலுத்திய 11 மாத தவணைகளுடன், 12வது மாத தவணையை கோ - ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனமே செலுத்துகிறது.
இத்திட்டத்தில் சேருவோர் பட்டு, பருத்தி ஆடைகளை வாங்கலாம்.
கோ - ஆப்டெக்ஸ்ஸின் பெங்., மண்டல மேலாளர் பாலசுப்பிரமணியன் கூறுகையில், ''தீபாவளிக்கு கைத்தறி ஆடைகளை வாங்கி, நெசவாளர் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதரவளிக்கவும். 30 சதவீதம் வரையிலான சிறப்பு தள்ளுபடியை மக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்,'' என்றார்.