தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ அரசு பள்ளிகளில் ஏ.ஐ., கற்பிக்க சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமனம்

﻿ அரசு பள்ளிகளில் ஏ.ஐ., கற்பிக்க சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமனம்

﻿ அரசு பள்ளிகளில் ஏ.ஐ., கற்பிக்க சிறப்பு ஆசிரியர்கள் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:29 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:29 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பெங்களூரு: அரசு பள்ளிகளில் ஏ.ஐ., பாடம் கற்பிப்பதற்கு சிறப்பு ஆசிரியர்களை நியமிக்க மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது.

கர்நாடகாவில் உள் ள அரசு பள்ளிகளில், 6ம் வகுப்பு முதல் ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு பாடம் நடப்பு கல்வியாண்டு முதல் கற்பிக்கப்பட உள்ளதாக முதல்வர் சிவகுமார் அறிவித்தார். இதற்கான பணிகள், மாநிலத்தில் உள்ள 1,642 அரசு உயர்நிலை பள்ளிகளிலும் மும்முரமாக நடக்கின்றன.

ஏ.ஐ., பாடத்தை மாண வர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு ஒவ்ெவாரு பள்ளிக்கும் ஒரு சிறப்பு ஆசிரியர் நியமிக்கப்படுவார். இவர்கள் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். இவர்களுக்கு மாதந்தோறும் 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வழங்கப்படும்.

ஆசிரியர்களை நியமிக்கும் பணி, வரும், 28ம் தேதிக்குள் முடிவடையும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்து உள்ளது.

சிறப்பு ஆசிரியர் பணி யில் தேர்வு செய்யப்படுவோர், கட்டாயம் ஏ.ஐ., தொடர்புடைய வேலையில் ஒரு ஆண்டு பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். கன்னடம், ஆங்கிலம் நன்கு பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும். கணினி மற்றும் ஏ.ஐ., சம்பந்தமான துறையில் பட்டப்படிப்பு மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள் ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us