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﻿ ஸ்ரீகண்ணபிரான் சன்னிதி அஷ்ட பந்தன கும்பாபிஷேகம்

﻿ ஸ்ரீகண்ணபிரான் சன்னிதி அஷ்ட பந்தன கும்பாபிஷேகம்

ADDED : ஆக 03, 2026 12:10 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:10 AM

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தங்கவயல்: தங்கவயல் மாரிகுப்பம் -பி.ஓ., பிளாக் பகுதியில், 110 ஆண்டுகள் பழமையான ஸ்ரீ கண்ணபிரான் சன்னிதியின் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் இம்மாதம் 14ம் தேதி முதல், 16ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

முதல் நாள் காலையில் ஆண்டாள் சன்னிதி அர்ச்சகர் இளங்கோ தலைமையிலான குழுவினர் ஆடிப்பூரம் ஆராதனை, அனை் பின், சேவா காலம், பிரபந்த சேவை, விஸ்வ சேஷனர் ஆராதனை, ஹோமம், புண்யாஹ வாசனம், ஸ்ரீ கண்ணபிரான் பிரதிஷ்டாபனை வாஸ்து பரிமானம், திருவாராதனை, தீர்த்த பிரசாத வினியோகம். மாலையில் பக்தி பஜனை, இரவில் ஆராதனை, 51 கலச ஆராதனை.

இரண்டாம் நாள் காலையில் சேவா காலம், கரிக்குலம் சன்னிதி மாடவீதி புறப்பாடு, ஸ்ரீ கண்ணபிரான் பிரதிஷ்டாபனை வாஸ்து பரிமானம், திருவாராதனை, தீர்த்த பிரசாத வினியோகம்; மாலையில் பக்தி பஜனையுடன் 51 கலச ஆராதனை.

மூன்றாம் நாள் அதிகாலையில் அஷ்டபந்தனம், பிம்பா பிரதிஷ்தாபனை, ஸ்ரீ கண்ணபிரானுக்கு திருமஞ்சன சேவை, அலங்காரம், விஸ்வரூப தரிசன ஆராதனை, காலையில் சேவாக்காலம், கும்ப தீபாராதனை, தீர்த்த பிரசாத வினியோகம், பிரதிஷ்டாபனம், ஜீரண தாரனா, சம்ரோக் ஷனா, கும்பாபிேஷகம், சாத்துமுறை, மதியம் ஆராதனை, அன்னதானம், மாலையில் சாது மாதவன் பக்தி குழுவினரின் பிரபந்தக் கச்சேரி, இரவில் ஆராதனை நடக்கிறது.

இம்மாதம் 16ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 2ம் தேதி வரை 48 நாட்கள் ஆராதனை, திருமஞ்சனம். அக்டோபர் 2 ம்தேதி காலை 7:30 முதல் 8:30 மணி வரை திருக்கல்யாண உத்சவம் நடக்கிறது.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்துள்ளனர்.

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