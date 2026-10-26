கார்வார் கடற்கரையில் அதிநவீன கப்பல்கள்

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ADDED : அக் 08, 2026 07:14 PM
உத்தர கன்னடா: கார்வாரின் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கடற்கரையில், இந்திய கடலோர காவல் படையின் அதி நவீன, 'ஹோவர்கிராப்ட்' கப்பல்கள் நிற்கின்றன. இவற்றை காண மக்கள் கூட்டம், கூட்டமாக குவிந்தனர்.
உத்தர கன்னடா மாவட்டம், கார்வாரின் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கடற்கரையில் நேற்று முன்தினம், இந்திய கடலோர காவல் படையின், இரண்டு அதிநவீன ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல்கள் வந்தன.
ரோந்து பணியில் ஈடுபடும் நோக்கில், கடலோர பாதுகாப்பு பணிக்காக, கோவாவில் இருந்து இரண்டு ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல்கள், ஊழியர் ஓய்வு எடுப்பதற்காக கார்வாரின் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கடற்கரையில் நங்கூரமிட்டுள்ளன.
இந்த இரண்டு கப்பல்களை காண, மக்கள் பெருமளவில் திரண்டு வந்தனர். ஆர்வத்துடன் பார்த்து தங்கள் மொபைல் போனில் போட்டோ, வீடியோ எடுத்தனர்.
மற்ற கப்பல்களை விட, ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல்கள் முற்றிலும் மாறுபட்டவை. இவைகள் கடல் நீரில் மட்டுமின்றி, வறண்ட நிலம், மணல் மேடு, சேற்றின் மீதும் வேகமாக செல்லும் திறன் கொண்டவை.
பெரிய கப்பல்களால் அதிக ஆழம் இல்லாத பகுதிகளில், செல்ல முடியாது.
ஆனால், ஹோவர்கிராப்ட் கப்பல்கள், எந்த தடையுமின்றி, அதிக ஆழமில்லாத இடங்களிலும், அதிவேகமாக செல்லும் திறன் கொண்டவை.
நாட்டின் கடற்கரைகளில், கள்ளக்கடத்தல், சட்ட விரோத ஊடுருவலை தடுப்பது, கண்காணிப்பது இந்த கப்பல்களின் பணியாகும். இயற்கை பேரிடரின் போது, கடலில் அபாயத்தில் சிக்கிய மீனவர்களை மீட்கவும், பாதுகாப்பு சாதனங்களை கரைக்கு கொண்டு சேர்க்கவும் இந்த கப்பல்கள் உதவும்.