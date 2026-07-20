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வங்கி ஊழியருக்கு 'டார்ச்சர்' மேலாளருக்கு கடும் கண்டனம்
வங்கி ஊழியருக்கு 'டார்ச்சர்' மேலாளருக்கு கடும் கண்டனம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:31 PM
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ஹாசன்: ஹாசன் மாவட்டம், அரகலகூடு தாலுகாவில் கர்நாடக கிராமிய வங்கி கிளை உள்ளது. இதில் குமாஸ்தாவாக பணியாற்றும் ஊழியர், இரண்டு நாட்களுக்கு முன், பணியை முடித்துவிட்டு மாலையில் வீட்டுக்கு கிளம்பினார். ஆனால் அவர் வெளியே செல்ல, வங்கி மேலாளர் அனுமதிக்கவில்லை. நள்ளிரவு வரை அலுவலகத்திலேயே இருந்து, பணியாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்.
தான் செய்ய வேண்டிய பணியை முடித்து விட்டதாக குமாஸ்தா கூறியும், மேலாளர் பொருட்படுத்தவில்லை. வங்கியின் வெளிக்கதவை பூட்டி, பாக்கியுள்ள பணியை முடிக்கும்படி பலவந்தப்படுத்தினார். மேலாளரின் செய்கையை, தன் மொபைல் போனில் குமாஸ்தா பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டார்.
இந்த வீடியோ நேற்று பரவி, பலரும் மேலாளரை கண்டித்துள்ளனர்.