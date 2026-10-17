கர்நாடக கவர்னராக சுதா யாதவ் பதவியேற்பு: அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றுவேன் என உறுதி
கர்நாடக கவர்னராக சுதா யாதவ் பதவியேற்பு: அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றுவேன் என உறுதி
UPDATED : அக் 17, 2026 03:15 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 03:15 AM ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் 22வது கவர்னராக சுதா யாதவ் நேற்று பதவியேற்றார். ''மக்கள் நலனுக்காக அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றுவேன்,'' என, அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவின் புதிய கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட சுதா யாதவ், 61, கவர்னராக பதவியேற்க நேற்று முன்தினம் இரவு பெங்களூரு வந்தார்.
லோக்பவனில் தங்கினார். நேற்று காலை வசந்த்நகரில் உள்ள தேசிய ராணுவ நினைவிடத்திற்கு சென்று, அங்கிருந்த நினைவு துாணை வணங்கி, உயிர்நீத்த வீரர்களுக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
அங்கிருந்து லோக்பவனுக்கு காலை 10:00 மணிக்கு வந்தார்.
லோக்பவனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், கர்நாடகாவின் 22வது கவர்னராக சுதா யாதவ் பதவியேற்றார். அவருக்கு, கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி விபு பக்ரு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
விதான் சவுதா வருகை
விழாவில், முந்தைய கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட், முதல்வர் சிவகுமார், துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர், மருத்துவ கல்வித்துறை அமைச்சர் சரண பிரகாஷ் பாட்டீல், மின்சார துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ், உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே, மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், அரசு தலைமை செயலர் ஷாலினி.
மேலும், கர்நாடக டி.ஜி.பி., சலீம், பெங்களூரு நகர போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த்குமார் சிங் மற்றும் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், அதிகாரிகள், எம்.பி.,க்கள், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
சரியாக காலை 10:15 மணிக்கு பதவியேற்பு விழா நிறைவு பெற்றது. இதை தொடர்ந்து, விதான் சவுதாவில் அரசு சார்பில், முந்தைய கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட்டிற்கு நடந்த பிரிவுபசார நிகழ்ச்சியில் சுதா யாதவ் பங்கேற்றார்.
அங்கு பேசிய சுதா யாதவ், மக்கள் நலனுக்காக அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றுவேன் என உறுதி அளித்தார். முந்தைய கவர்னர் தாவர்சந்த் கெலாட்டிற்கு நன்றி தெரிவித்த முதல்வர் சிவகுமார், ''புதிய கவர்னருடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது,'' என்றார்.
சுதா யாதவ், ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். இவரது கணவர் சுக்பீர் சிங் யாதவ், எல்லை பாதுகாப்பு படையின் துணை கமாண்டென்ட் ஆக இருந்தார். 1999ல் கார்கில் போரில், பாகிஸ்தானின் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்தார். அவருக்கு ராணுவ விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. கவர்னர் சுதா யாதவ் எம்.எஸ்சி., முடித்து தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர்.
பிஹெச்.டி., பட்டதாரி. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஊக்கத்தால், அரசியலுக்கு வந்த சுதா யாதவ், 1999 முதல், 2004 வரை, ஹரியானாவின் மஹேந்திரகடா லோக்சபா தொகுதி எம்.பி.,யாக இருந்தார். கட்சியில் பல உயர் பதவிகளை வகித்த அவர், தற்போது கர்நாடகாவின் கவர்னராக பதவியேற்றுள்ளார்.