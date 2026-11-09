‘டிஜிட்டல்’ யுகத்தில் சனாதன தர்மம் பற்றி கூறும் சுஜாதா வேணுகோபாலனின் ஆன்மிக சேவை
‘டிஜிட்டல்’ யுகத்தில் சனாதன தர்மம் பற்றி கூறும் சுஜாதா வேணுகோபாலனின் ஆன்மிக சேவை
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 05:14 PM
– நமது நிருபர் –
தமிழகத்தின் கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்தவர் சுஜாதா வேணுகோபாலன். பெங்களூரு ஜே.பி.நகரில் வசிக்கிறார். ‘சஹ சரணாகதி’ என்ற பெயரில் இயங்கும் சமூக வலைதள பக்கம் மூலம், நமது கலாசாரம், சனாதான தர்மத்தின் உன்னதங்களை இன்றைய தலைமுறையினர் எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கொண்டு சேர்க்கிறார்.
அன்றாட வாழ்வில் அமைதி, ஆரோக்கியம், நேர்மறை ஆற்றலை பெற தேவையான சக்தி வாய்ந்த ஸ்லோகங்கள், அவற்றின் துல்லியமான உச்சரிப்பு, ஸ்லோகங்களை உச்சரிப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள் பற்றி மக்களுக்கு எளிதாக கற்று தருகிறார்.
நவீன காலகட்டத்தில் மக்கள் சந்திக்கும் மனஅழுத்தம், குடும்ப பிரச்னைகளுக்கு ஆன்மிக ரீதியாக தீர்வு காண்பது எப்படி என்ற ஆலோசனைகளை தனது சொற்பொழிவு மூலம் வழங்குகிறார். வாழ்க்கையில் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இறைவனிடம் முழுமையாக சரணடைவதன் மூலம், எப்படி மன அமைதி பெறலாம் என்ற தத்துவத்தையும் மக்களுக்கு போதிக்கிறார்.
கோவில் வரலாறு
தன் பயணம் குறித்து அவர் கூறியதாவது:
என் சொந்த ஊர் கும்பகோணம். அங்குள்ள ஆன்மிக சூழல், கோவில்களை பார்த்து வளர்ந்ததால், எனக்கும் ஆன்மிகம் மீது அதிக ஈடுபாடு ஏற்பட்டது.
என்னுடைய 4 வயதிலேயே மேடை நாடகங்களில் நடிக்க துவங்கினேன். பாரம்பரிய நடனம், நடன வடிவமைப்பு, தமிழ் நாடகங்களில் நடிப்பதோடு மட்டுமின்றி, நாடகங்களை எழுதி, இயக்கவும் செய்கிறேன். சென்னையில் புகழ்பெற்ற ‘டிவி’ வரதராஜன் நாடக குழுவில் உறுப்பினராக இருந்து சில நாடகங்களில் நடித்து உள்ளேன்.
சனாதன தர்மத்தின் பெருமை, அவற்றின் உன்னதங்களை ஹிந்துக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், ‘சஹ சரணாகதி’ என்ற பெயரில், சமூக வலைதள பக்கங்களில் ஆன்மிகம் தொடர்பான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பகிர்ந்து வருகிறேன். கிராமப்புறங்களில் உள்ள பழமையான கோவில்கள், அதன் வரலாறுகள், சிறப்புகளை ஆவணப்படுத்தி தெரியப்படுத்துகிறேன்.
சமஸ்கிருத வகுப்பு
தொழில்முறையில் நான் ஆசிரியர். மாணவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம், ஸ்லோக வகுப்புகள் நடத்துகிறேன். துபாய், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 23 ஆண்டுகள் வசித்த போது, 140க்கும் மேற்பட்ட நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு இயக்குநராக பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளது. உலகெங்கிலும் உள்ள 17 ஆயிரம் நடன கலைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, ஒரே நேரத்தில் 7 நிமிடங்கள் வரை பிரமாண்ட நடன புரட்சியை வடிவமைத்தால், ‘ஆசியா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ்’ சான்றிதழ், விருது எனக்கு கிடைத்தது.
கலை அரசி, கலைமணி, நாட்டிய மண, நாட்டிய ஆச்சார்யா, சிறந்த இயக்குநர் விருதும் வாங்கி உள்ளேன். ஆன்மிக பணிகளுக்காக நிறைய மடாதிபதிகளிடம் இருந்து ஆசி பெற்று உள்ளேன். இது எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம். தற்போது நான் வசிக்கும் பகுதியிலும் ஆன்மிகம் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்து செய்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சுஜாதா வேணுகோபாலன் தொடர்புக்கு: 73489 37418.