டிச., 31ம் தேதிக்குள் ஜி.பி.ஏ., தேர்தல்; மாநில அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் 'கெடு'
டிச., 31ம் தேதிக்குள் ஜி.பி.ஏ., தேர்தல்; மாநில அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் 'கெடு'
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:12 AM
பெங்களூரு: 'ஜி.பி.ஏ., தேர்தலை டிசம்பர் 31ம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும்' என, இரண்டாவது முறையாக கால அவகாசத்தை நீட்டித்து, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.
ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையத்தின் கீழ் ஐந்து மாநகராட்சிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஐந்து மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தலை கடந்த ஜூன் மாதத்திற்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என கடந்த ஜனவரி மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
'தேர்தல் நடத்த போதுமான பணியாட்கள் இல்லை. எனவே தேர்தலை நடத்த அவகாசம் தேவை' என,மாநில அரசு தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், ஆகஸ்ட் 31ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கி, கடந்த மே மாதம் உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில், ஜூன் 30ம் தேதி, எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகள் பெங்களூரு உட்பட மாநிலம் முழுதும் துவங்கின. இப்பணிகளில் தேர்தல் அதிகாரிகள், அரசு ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதனால் ஜி.பி.ஏ., தேர்தலை நடத்த டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என மாநில அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
இந்த மனு நேற்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அடங்கிய அமர்வின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அரசு தரப்பு வக்கீல் கபில் சிபல்: கர்நாடகாவில், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகள் நடக்கின்றன. நவம்பர் மாதம் வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. அனைத்து அதிகாரிகளும், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனவே, ஜி.பி.ஏ., தேர்தலை நடத்த கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்.
நீதிபதிகள்:எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகள் நவம்பர் மாதம் வரை நடப்பதால், ஜி.பி.ஏ., தேர்தலை நடத்த கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. டிசம்பரில் வேறு காரணங்கள் எதையும் கூறி, தேர்தலை ஒத்திவைக்க கோரக்கூடாது.
வக்கீல் கபில் சிபல்: தேர்தலை மீண்டும் ஒத்திவைக்கும் சூழல் ஏற்பட்டால், அரசு தரப்பில் நான் ஆஜராக மாட்டேன்.
நீதிபதிகள்: வரும் டிசம்பர் 31ம் தேதிக்குள், ஜி.பி.ஏ., தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும். இதுவே, கடைசியாக இருக்கட்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.