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﻿ ஐ.ஏ.எஸ்., ரோகிணி மேல்முறையீடு மனு கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் 'நோட்டீஸ்'

﻿ ஐ.ஏ.எஸ்., ரோகிணி மேல்முறையீடு மனு கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் 'நோட்டீஸ்'

ADDED : ஆக 03, 2026 12:11 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:11 AM

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பெங்களூரு: தன் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட்ட கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து, ஐ.ஏ.எஸ்., ரோகிணி சிந்துாரி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு மனு மீது பதில் அளிக்க, கர்நாடக அரசுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

கர்நாடக அரசின் வணிகம் மற்றும் தொழில் துறை செயலராக இருப்பவர் ஐ.ஏ.எஸ்., ரோகிணி சிந்துாரி. இவர், மைசூரு கலெக்டராக இருந்தபோது, பொது மக்களுக்கு வினியோகம் செய்ய அரசு சார்பில், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பை வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அதாவது, 13 ரூபாய் விலை கொண்ட பையை, 52 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி, அரசுக்கு, 7.65 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்படுத்தியதாக, சமூக ஆர்வலர் ரவிசந்திர கவுடா, லோக் ஆயுக்தாவில் புகார் செய்தார்.

ரோகிணி மீது வழக்கு தொடர அரசு தரப்பு அனுமதி கொடுக்கவில்லை. இதனால் உயர் நீதிமன்றத்தில் ரவிசந்திர கவுடா மனு தாக்கல் செய்தார்.

மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், கடந்த ஏப்ரல் 1ம் தேதி ரோகிணி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய லோக் ஆயுக்தாவுக்கு அனுமதி அளிக்க, கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரோகிணி மேல்முறையீடு செய்தார். நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா, ஷீல் நாகு அமர்வு விசாரிக்கிறது.

நேற்று நடந்த விசாரணையின் போது, மேல்முறையீடு மனு மீது பதில் அளிக்க கர்நாடக அரசு, ரவிசந்திர கவுடாவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

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