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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ அமைச்சரை பஸ்சில் இருந்து இறக்கிய நடத்துநருக்கு 'சஸ்பெண்ட்' உத்தரவு ரத்து

﻿ அமைச்சரை பஸ்சில் இருந்து இறக்கிய நடத்துநருக்கு 'சஸ்பெண்ட்' உத்தரவு ரத்து

﻿ அமைச்சரை பஸ்சில் இருந்து இறக்கிய நடத்துநருக்கு 'சஸ்பெண்ட்' உத்தரவு ரத்து

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:50 PM

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பெங்களூரு: சில்லரை இல்லை என்றதால், அமைச்சரையே பஸ்சில் இருந்து, கீழே இறக்கிய நடத்துநரை சஸ்பெண்ட் செய்து பிறப்பித்த உத்தரவை திரும்ப பெறும்படி, அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் நேற்று பி.எம்.டி.சி., அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

பி.எம்.டி.சி., பஸ்களின் ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் பயணியரிடம் முறையாக நடந்து கொள்வது இல்லை. நிறுத்தத்தில் பஸ்சை நிறுத்தாமல் செல்கின்றனர். சில்லரை இல்லை என்றால், தயவு தாட்சண்யமின்றி பஸ்சில் இருந்து, கீழே இறக்குவதாக, தொடர்ந்து புகார் வந்தது.

இதை தெரிந்து கொள்வதற்காக, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், ஜூலை 11ம் தேதியன்று இரவு, முககவசம் அணிந்து, சாதாரண உடையில் பயணியை போல, பெங்களூரின் பல்வேறு இடங்களில், பி.எம்.டி.சி., பஸ்சில் பயணித்தார்.

நடத்துநர்கள், ஓட்டுநர்கள் பயணியரிடம் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை கவனித்தார். மெஜஸ்டிக் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து, நாகஷெட்டிஹள்ளிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது இரண்டு டிக்கெட் தரும்படி கூறி, நடத்துநர் ராமகிருஷ்ணாவிடம் 100 ரூபாய் கொடுத்தார். அமைச்சர் என்பதை அறியாத நடத்துநர், சில்லரை தரும்படி கேட்டார்.

அமைச்சர் தன்னிடம் சில்லரை இல்லையென்றதால், அவரை பஸ்சில் இருந்து கீழே இறங்க வைத்தார். அதன்பின் முக கவசத்தை அகற்றி, அடையாளத்தை காட்டி கொண்ட அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், நடத்துநரை கண்டித்தார்.

இந்த சம்பவத்துக்கு பின், நடத்துநர் ராமகிருஷ்ணாவை சஸ்பெண்ட் செய்து, பி.எம்.டி.சி., நிர்வாகம் உத்தரவிட்டது. நேற்று மதியம் அமைச்சரை சந்தித்த நடத்துநர், நடந்த தவறுக்கு அமைச்சரிடம் மன்னிப்பு கோரினார்.

எனவே, இனி இத்தகைய சம்பவம் நடக்காமல், கவனமாக பணியாற்ற வேண்டும் என, எச்சரித்த அமைச்சர், நடத்துநரின் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை திரும்ப பெறும்படி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

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