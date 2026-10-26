ரசாயனம் கொண்டு சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து தீ நைஸ் சாலையில் 10 கி.மீ., போக்குவரத்து பாதிப்பு
ரசாயனம் கொண்டு சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து தீ நைஸ் சாலையில் 10 கி.மீ., போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:54 PM
பெங்களூரு: ரசாயனம் கொண்டு சென்ற டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து தீப்பிடித்ததில், பெங்களூரு நைஸ் சாலையில் 10 கி.மீ., துாரத்திற்கு, போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
பெங்களூரில் நைஸ் எனும் நந்தி இன்பிராஸ்டக்சர் காரிடார் எலிவேட்டர் சாலையில், நேற்று மதியம் 12:45 மணிக்கு அஞ்சனபுரா என்ற இடத்தில் டேங்கர் லாரி வந்து கொண்டிருந்தது.
பின்பக்க டயர் வெடித்ததால், டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி, முன்னால் சென்ற காரின் மீது உரசியதுடன், வேகத்தை காட்டும் பலகையின் மீது மோதி கவிழ்ந்தது.
மோதிய வேகத்தில் லாரி தீப்பிடித்து எரிய ஆரம்பித்தது. லாரி டிரைவர் கண்ணாடியை உடைத்து வெளியே வந்தார். காயம் அடைந்த அவர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
தகவல் அறிந்த பன்னர்கட்டா தீயணைப்பு படையினர், ஆறு தீயணைப்பு வாகனங்களில் விரைந்து சென்றனர். தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்ததால் தீ அணைந்தது.
ஆனால் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே மீண்டும் தீப்பற்றி கொண்டது. டேங்கருக்குள் இருந்து ரசாயனம் கசிந்ததால், தீ தொடர்ந்து எரிவது, தீயணைப்பு படையினருக்கு தெரிந்தது.
டேங்கருக்குள், ரசாயனம் இருந்த சிறிய அறைகள் வெடித்தால், பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக லாரி கவிழ்ந்த சாலையிலும், எதிர்பக்க சாலையிலும் வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
இதனால் இருபக்கமும் 10 கி.மீ., துாரத்திற்கு, வாகனங்கள் நீண்ட துாரத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றன. லாரியில் பிடித்த தீயை அணைக்க, அணைக்க மீண்டும் தீ பற்றி கொண்டதால், பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.
இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின், வாகனங்கள் தடையின்றி செல்லும் வகையில், சாலையின் நடுப்பகுதியில் மண்ணை கொட்டி, ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் போலீசார் சமப்படுத்தினர். அதில் இறங்கிய வாகனங்கள், 300 மீட்டர் துாரம் ஒரு வழி சாலையில் பயணித்து, பின், மீண்டும் இரு வழி பாதையில் பயணிக்க ஆரம்பித்தன. இரவு வரை லாரியில் பிடித்த தீயை அணைக்கும் பணி நடந்தது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், விபத்தில் சிக்கிய லாரி, சென்னையில் இருந்து மும்பைக்கு, சைலீன் என்ற எளிதில் தீப்பற்ற கூடிய திரவ ரசாயனத்தை கொண்டு சென்றது தெரிந்தது.