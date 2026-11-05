பஸ் கட்டண உயர்வு நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது! 18 - 50 சதவீதம் அதிகரிப்பால் மக்கள் அதிர்ச்சி
பஸ் கட்டண உயர்வு நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது! 18 - 50 சதவீதம் அதிகரிப்பால் மக்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 05, 2026 03:35 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:39 PM
பெங்களூரு: கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., -- பி.எம்.டி.சி., கல்யாண கர்நாடகா மற்றும் வட மேற்கு போக்குவரத்து கழகம் என, நான்கு போக்குவரத்து கழகங்களின் பஸ் கட்டண உயர்வு, நேற்று நள்ளிரவில் இருந்து, அமலுக்கு வந்துள்ளது. 18 முதல், 50 சதவீதம் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதால், மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
கர்நாடக போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், பஸ் கட்டண உயர்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து, பெங்களூரில் நேற்று அளித்த பேட்டி:
கர்நாடகாவின் நான்கு போக்குவரத்துக்கழகங்களில், 26,125 பஸ்கள் உள்ளன. ஒரு லட்சத்து 2,646 ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.
தினமும் நான்கு போக்குவரத்து கழகங்களின் பஸ்களில், 124.79 லட்சம் பயணியர் பயணிக்கின்றனர். சக்தி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பின், தினமும் 74.40 லட்சம் பெண்கள், இலவசமாக பயணிக்கின்றனர்.
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வதால், ஊழியர்களின் ஊதியம், இதர படித்தொகைகள் அதிகரிப்பதால், பயண கட்டணத்தை உயர்த்துவது கட்டாயம். அதன்படி கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., வடமேற்கு, கல்யாண கர்நாடகா போக்குவரத்து கழகத்தினர் 33 சதவீதம், பி.எம்.டி.சி., அதிகாரிகள் 42 சதவீதம் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும் என, அரசிடம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தனர்.
ஆனால் அரசு, மக்களுக்கு அதிகமான சுமை ஏற்படாத வகையில், 15 சதவீதம் கட்டண உயர்வுக்கு, 2025ல் ஒப்புதல் அளித்தது.
இதனால் போக்குவரத்து கழகங்களின் நஷ்டம் தொடர்ந்தது. பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை, ஊழியர்களின் ஊதியம், மற்ற படிகள் அதிகரித்துள்ளது.
பொருளாதார சுமையை குறைத்து, போக்குவரத்து கழகங்களை காப்பாற்ற வேண்டுமானால், கட்டணத்தை 38 சதவீதம் உயர்த்தும்படி, போக்குவரத்து கழகங்கள் கோரிக்கை விடுத்தன.
கட்டண உயர்வு குறித்து, ஆய்வு செய்ய ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி அதுல் குமார் திவாரி தலைமையில், கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. கமிட்டியும் ஆய்வு செய்து, 45 சதவீதம் பயண கட்டணத்தை அதிகரிக்கும்படி, சிபாரிசு செய்தது.
பயணியரின் நலனை மனதில் கொண்டு, கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., வடமேற்கு, கல்யாண கர்நாடகா போக்குவரத்து பஸ்களின் பயண கட்டணம் 23 சதவீதமும், பி.எம்.டி.சி.,யில் அதிகமான மக்கள் பயணிப்பதால், 33 சதவீதம் முதல் 50 சதவீதம் வரை, பயண கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
சாதாரண பஸ்களில் பயணித்தால், கூடுதலாக 9 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். வேகதுாத் பஸ்களில் பத்து ஸ்டேஜ் வரை பயணிக்க, 19 ரூபாயில் இருந்து 68 ரூபாய் வரை, கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
பி.எம்.டி.சி., பஸ்களில் இரண்டு கி.மீ., பயணிக்க நான்கு ரூபாய், ஆறு கி.மீ., க்கு ஆறு ரூபாய் கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
வாயு வஜ்ரா பஸ்களில், ஆறு கி.மீ., பயணிக்க ஐந்து ரூபாயும், ஆறு முதல் 18 கி.மீ., வரையிலான பயணத்துக்கு 10 ரூபாயும், அதை விட அதிகமான தொலைவு பயணிக்க, 15 ரூபாய் கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும்.
சாதாரண மக்களை விட, 'ஏசி' பஸ்களில் பயணிப்போருக்கு பயண கட்டண சுமை குறைவு தான். ராஜஹம்சா, கிளப் கிளாஸ் உட்பட, ஸ்லீப்பர் பஸ்களில் பயணியர் எண்ணிக்கைக்கு தகுந்தபடி, கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பஸ் பயண கட்டண உயர்வுக்கும், 'சக்தி' திட்டத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. கட்டணத்தை உயர்த்தியதால் மட்டுமே, போக்குவரத்து கழகங்கள் லாபத்தில் இயங்க முடியாது. 9,000 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தின் அளவில், ஓரளவு குறைய லாம்.
இவ்வாறு கூறினார்.