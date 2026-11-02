‘5 மீனவர்களின் இறப்புக்கு விஷ வாயு கசிவே காரணம்’

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ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
உத்தர கன்னடா: மீன்பி டி படகுகளில், ‘கோல்டு ஸ்டோரேஜ்’ அறையை சுத்தம் செய்யும் போது, மீனவர்கள் இறந்ததற்கு, ஹைட்ரஜன் சல்பைடு கசிவு தான் கா ரணம்.
இது குறித்து, உத்தரகன்னட எஸ்.பி., தீபன் அளித்த பேட்டி:
கார்வார் தாலுகாவின், முதகா துறை முகத்தில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 6:30 மணிக்கு, விஷ வாயு தாக்கி, இரண்டு மீனவர்கள் பலியாகினர். அதற்கு முன், ததடி துறைமுகத்தில், மூன்று மீனவர்கள் உயிரிழந்தனர்.
ஒரே வாரத்தில் ஐந்து மீனவர்கள் பலியானதால், இரண்டு படகுகளையும், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் ஆய்வு செய்தனர். இரண்டு படகுகளின் உட்புறம், ஹைட்ரஜன் சல்பைடு வாயு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த அறை கதவை திறந்து வைத்து வாயு வெளியேற செய்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால் மீனவர்கள் அப்படி செய்யாமல், நேரடியாக அறைக்குள் இறங்கியதால், விஷத்தன்மை கொண்ட வாயுவால் பாதிக்கப்பட்டு, மூச்சுத்திணறி இறந்திருக்கலாம் என்பதை, என்.டி.ஆர்.எப்., அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.