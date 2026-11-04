கேள்வி எழுப்பிய கார் ஓட்டுநர்: போலீசார் அடாவடி

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ADDED : நவ 03, 2026 10:36 PM
சாந்தி நகர்: ஒருவழிப்பாதையில் வந்த கே.எஸ்.ஆர்.பி., பஸ்சை கேள்வி எழுப்பிய கார் ஓட்டுநரை, போலீசார் சூழ்ந்து மிரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.
சாந்தி நகர் நஞ்சப்பா சதுக்கம் அருகில், அக்கிதிம்மனஹள்ளியில் இருந்து நஞ்சப்பா சதுக்கம் வழியாக ஒரு வழிப்பாதையில் நேற்று முன்தினம் இரவு கே.எஸ்.ஆர்.பி., பஸ் சென்றது.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த கார் ஓட்டுநர், கே.எஸ்.ஆர்.பி., பஸ் ஓட்டுநரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதனால், கோபமடைந்த பஸ்சில் இருந்த போலீசார், உடனடியாக பஸ்சில் இருந்து இறங்கி, கார் ஓட்டுநரின் காரை சுற்றி நின்று தகாத வார்த்தைகளால் திட்டினர். அவரை கீழே இறங்கும்படி கூறினர்.
இச்சம்பவத்தில் அசோக் நகர் போக்குவரத்து போலீசார் சம்பவ இடத்தில் இருந்தபோதும், அமைதியாக இருந்த போலீசாரின் செயலால் பொது மக்கள், வாகன ஒட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இதை பொது மக்கள் சிலர் தங்கள் மொபைல் போனில் பதிவு செய்து, சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றம் செய்தார். போலீசாரின் செயலுக்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.