மனைவி, குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது கடமை ஜீவனாம்சம் வழங்காதவருக்கு ஐகோர்ட் 'குட்டு'
மனைவி, குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது கடமை ஜீவனாம்சம் வழங்காதவருக்கு ஐகோர்ட் 'குட்டு'
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:01 AM
பெங்களூரு: 'வேலை இல்லை என காரணம் கூறி, மனைவி, குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பில் இருந்து ஒருவர் நழுவ முடியாது. சம்பாதித்து அவர்களுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும்' என, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மைசூரு நகரின் ஹளே உன்டவாடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஹரிஷ். இவருக்கும், சவும்யா என்பவருக்கும், 2003ல் திருமணம் நடந்தது. தம்பதிக்கு மன்மோகன் என்ற மகன் உள்ளார். தம்பதிக்கிடையே மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு, பிரிந்தனர். மகன் தாயுடன் வசிக்கிறார்.
ஜீவனாம்சம் தங்களின் வாழ்க்கை நிர்வகிப்புக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கும்படி கோரி மாண்டியாவின், பாண்டவபுரா கூடுதல் சிவில் நீதிமன்றத்தில், சவும்யா மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றமும், மனைவி மற்றும் மகனுக்கு தலா 8,000 ரூபாய் வீதம், மாதந்தோறும் 16,000 ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்கும்படி, ஹரிஷுக்கு 2022ல் உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில், ஹரிஷ் மேல் முறையீடு செய்தார். இம்மனு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன்னிலையில், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல், 'மனுதாரர் தற்போது எந்த வேலையும் இல்லாமல், பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிறார். 16,000 ரூபாய் ஜீவனாம்சம் அளிக்கும் சூழ்நிலையில் அவர் இல்லை.
'மனைவி சட்டம் படித்த வக்கீல்; கணவரை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கும் திறன் உள்ளவர். எனவே அவருக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்ற கீழ் நிலை நீதிமன்றங்களின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என கோரினார்.
ஆட்சேபனை இதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்த மனைவி தரப்பு வக்கீல், 'உடல் ஆரோக்கியம் பாதிப்படைந்துள்ளதால், அவரால் தொழிலை தொடர முடியவில்லை. எனவே அவருக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கும்படி, கீழ்நிலை நீதிமன்றங்கள் பிறப்பித்த உத்தரவு நியாயம் தான்.
மனுதாரரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்' என கோரினார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் ஆராய்ந்த நீதிபதி நாகபிரசன்னா பிறப்பித்த உத்தரவு:
தனக்கு வேலை இல்லை என, காரணம் கூறி, மனைவி, குழந்தைகளை காப்பாற்றும் பொறுப்பில் இருந்து நழுவ கூடாது. வேலை இல்லை என்றால், வேலை தேட வேண்டும்.
வருவாய் குறைவாக இருந்தால், அதிக ஊதியம் கிடைக்கும் வேலையை தேடியாவது, மனைவி, குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது, கணவரின் கடமை. அவர்களை அனாதைகளாக விட முடியாது.
வேலை இல்லை என்பதால் மட்டும் ஜீவனாம்சம் வழங்குவதில் இருந்து, நழுவ முடியாது. அவசியம் ஏற்பட்டால், உடலை வருத்தி உழைத்து, பணம் சம்பாதித்து மனைவி, குழந்தைகளை பராமரிக்க வேண்டும்.
கணவர் ஜீவனாம்ச தொகையை வழங்காமல், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியுள்ளார். எனவே அவரது மனு, விசாரணைக்கு தகுதியானது அல்ல.
இவ்வாறு கூறி, ஹரிஷின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.