பெங்களூருக்கு வந்த ஜப்பான் இளைஞரின் விசித்திர கதை
பெங்களூருக்கு வந்த ஜப்பான் இளைஞரின் விசித்திர கதை
ADDED : ஆக 08, 2026 11:55 PM
- நமது நிருபர் -
ஆங்கிலம் கற்க, பெங்களூருக்கு வந்த ஜப்பான் இளைஞர் ஒருவர், போலீசாரால் கைதாகி, அவர்களின் ஊழலை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வர, சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வெற்றி பெற்றார். இந்திய பெண்ணை மணந்து, சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பினார்.
ஜப்பானை சேர்ந்தவர் ஹிரோடோஷி தனகா, 24. இவர் ஆங்கிலம் கற்கும் நோக்கில், 2019ல் பெங்களூருக்கு வந்தார். ஆர்.டி.நகரில் உள்ள இங்கிலீஷ் அகாடமியில் சேர்ந்தார். ஏதோ காரணத்தால், இவருக்கும், அகாடமி நிர்வாகிக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது கோபமடைந்த ஹிரோடோஷி தனகா, நிர்வாகியின் முகத்தில் தாக்கினார். இது குறித்து, நிர்வாகி கொடுத்த புகாரின்படி, ஹிரோடோஷி தனகாவை கைது செய்த போலீசார், பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
19 நாள் சிறை அங்கு, 19 நாட்கள் சிறையில் இருந்தார். சிறைக்குள் கைதிகள் சூதாடுவது, மொபைல் போன், கஞ்சா பயன்படுத்துவதை கண்டார். கொலை வழக்கில் தண்டனை அனுபவிக்கும் சங்கர் என்ற கைதி, ஹிரோடோஷி தனகாவுக்கு அறிமுகமானார். இவருக்கு சங்கர் ஆறுதல் கூறினார்.
ஹிரோடோஷி தனகாவுக்கு, ஜாமின் கிடைத்த போது, நீதிமன்றத்துக்கு செலுத்த அவரிடம் பணம் இருக்கவில்லை. அப்போது, சிறை அதிகாரி சேஷமூர்த்தி, தன் சொந்த பணத்தில் இருந்து 4,000 ரூபாய் செலுத்தி, ஹிரோடோஷி தனகாவை விடுவித்தார். சிறையில் இருந்து விடுதலையான பின், வழக்கை முடிக்க லஞ்சம் தரும்படி எஸ்.ஐ., ஹனுமந்த ராயப்பா கேட்டதாக, ஹிரோடோஷி தனகா குற்றஞ்சாட்டினார். அதன்பின் கொரோனா பரவியது.
இதில், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட இவர், தங்க இடம் இல்லாமல், ஆர்.டி., நகரின் பூங்காவில் படுத்து கொண்டார். அப்போது, அவரது பொருட்கள் திருடு போயின. அதன் பின், ஆர்.டி.நகர் போலீஸ் நிலைய வளாகத்தில் படுத்து கொண்டார்.
சமூக வலைதளம் விசா காலம் முடிந்தும், வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்ததால், அவரால் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற முடியவில்லை. தன்னை நாடு கடத்துவதை தவிர்க்க, ஓர் உபாயம் செய்தார்.
ஏதாவது குற்றம் செய்தால், தன்னை கைது செய்வர். சில நாட்களுக்கு நாடு கடத்தப்படுவதை நிறுத்தி வைக்கலாம் என நினைத்து, போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்த பிளாஸ்டிக் இருக்கையை திருடினார்.
அந்த இருக்கையுடன் செல்பி எடுத்து, சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டார். ஆனால் போலீசார், அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யாமல், சட்டவிரோதமாக வசிக்கும் வெளிநாட்டவரை தங்க வைக்கும் மையத்துக்கு அனுப்பினர்.
கடந்த 2021ல் அவரை ஜப்பானுக்கு நாடு கடத்தினர். தன் நாட்டுக்கு சென்ற பின்னரும், அவர் மவுனமாக இருக்கவில்லை. பெங்களூரை சேர்ந்த வக்கீல் ரோஹன் கொடாரி மூலமாக, கர்நாடக மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.தன்னிடம் எஸ்.ஐ., ஹனுமந்த ராயப்பா லஞ்சம் கேட்டது, சட்ட விரோதமாக கைது செய்ததை விவரித்து, நியாயம் கேட்டார். விசாரித்த ஆணையம், ஹிரோடோஷி தனகாவுக்கு 75,000 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கவும், லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்க, 2022ல் அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. சில நாட்களுக்கு முன்புதான், அந்த தொகையை அவரது வக்கீலின் கணக்கில் செலுத்தியது.
ரணகளத்திலும் காதல் இவ்வளவு பிரச்னைகளுக்கு இடையே, ஹிரோடோஷி தனகாவுக்கு, பெங்களூரில் வசிக்கும், கிழக்கிந்திய இளம் பெண் அறிமுகமானார். இவரது சட்ட போராட்டத்துக்கு இந்த பெண் மிகவும் உதவியாக இருந்தார். இந்த அறிமுகம் காதலாக மாறியது.
இவர், ஜப்பானுக்கு சென்ற பின்னும், காதல் தொடர்ந்தது. 2024ல் அப்பெண் ஜப்பானுக்கு சென்றபோது, இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. 2025ல் திருமணம் நடந்தது. தற்போது ஹிரோடோஷி தனகாவின் மனைவி, பெங்களூரில் வசிக்கிறார். விசாவுக்காக காத்திருக்கிறார்.
ஆங்கிலம் கற்க பெங்களூருக்கு வந்து, போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, பல கஷ்டங்களை அனுபவித்து சொந்த நாட்டுக்கு சென்று, கர்நாடக போலீசாருக்கு எதிராக சட்ட போராட்டம் நடத்தியதுடன், இந்திய பெண்ணை திருமணமும் செய்து கொண்ட இவரது கதை, விசித்திரமானது.