விவசாயியை மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல் விட்டு சென்ற போலீசார்
விவசாயியை மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல் விட்டு சென்ற போலீசார்
ADDED : நவ 06, 2026 12:11 AM
பெலகாவி: கரும்பு விவசாயிகள் போராட்டத்தில், உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயியை, போலீசார் சிகிச்சைக்கு அழைத்து செல்லாமல், ஆள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் விட்டு சென்றது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விலை உயர்வு உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கரும்பு விவசாயிகள் நடத்தும் போராட்டம் தொடர்ந்து நடக்கிறது. நேற்றும் சிறை நிரப்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பாதயாத்திரைக்கு போலீசார் தடை விதித்திருந்தும், அதை பொருட்படுத்தாத விவசாயிகள் ஹிண்டல்கா சிறையை நோக்கி, பேரணியாக சென்றனர். அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார், விவசாயிகள் சங்கத்தலைவர் சூனப்பா பூஜாரி உட்பட பலரை கைது செய்தனர்.
இதனால், விவசாயிகள் மேலும் கோபம் அடைந்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் இழுத்து வந்து, வாகனத்தில் ஏற்றினர். அப்போது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. விவசாயிகளை போலீசார், போலீஸ் வாகனங்கள், போக்குவரத்து கழக பஸ்கள் மூலம் ஏற்றி சென்றனர்.
அப்போது, விவசாயி ஒருவர் மயங்கி விழுந்தார். அவர், ஏற்கனவே இதயஅறுவை சிகிச்சை செய்தவர் என்பதால், அவரை மருத்துவமனையில் சேர்க்கும்படி, விவசாயிகள் அறிவுறுத்தினர்.
ஆனால் போலீசார், அவரை துாக்கி வந்து, பசாபுரா கிராமத்தின் அருகில், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் போட்டு விட்டு சென்றனர். மற்ற விவசாயிகள், அவரை, ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் சேர்த்து, சிகிச்சை அளிக்க வைத்தனர். போலீசாரின் செயலை, பலரும் கண்டித்தனர்.