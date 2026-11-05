'தங்க அம்பாரி, தங்க சிம்மாசனம் மைசூரு அரச குடும்பத்தின் சொத்துக்கள்'
'தங்க அம்பாரி, தங்க சிம்மாசனம் மைசூரு அரச குடும்பத்தின் சொத்துக்கள்'
UPDATED : நவ 05, 2026 12:13 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:14 PM
மைசூரு: ''தங்க அம்பாரி, தங்க சிம்மாசனம் என்பது மைசூரு அரச குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட சொத்துக்கள்,'' என, மன்னர் குடும்பத்தின் பிரமோதாதேவி கூறி உள்ளார்.
நேற்று, அவர் அளித்த பேட்டி:
தங்க அம்பாரி, தங்க சிம்மாசனம் என்பது மைசூரு அரச குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட சொத்துகள். இவை, கடந்த காலத்திலும் எங்களிடமே இருந்தன. வரும் காலத்திலும் எங்களிடமே இருக்கும்.
தசராவிற்காக தங்க அம்பாரியை வாடகைக்கு கொடுக்கவில்லை. அரச குடும்பத்தின் கவுரவத்திற்காக மட்டுமே அம்பாரி வழங்கப்படுகிறது. புதிதாக ஓர் அம்பாரியை செய்து கொள்ளுங்கள் என மாநில அரசிடம் ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன்.
தங்க அம்பாரிக்கு சேதம் ஏற்படாமல் பாதுகாப்பாக பார்த்து கொள்வோம் என்ற போலீசாரின் உறுதிமொழியின் படியே, தங்க அம்பாரி ஊர்வலத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.
மைசூரு மன்னர் குடும்பத்தின் சொத்துக்கள் குறித்து அரசு அதிகாரிகளுக்கு புரிதல் இல்லாதது அதிருப்தி அளிக்கிறது. மைசூரு அரண்மனையை பராமரிப்பதாக மாநில அரசு ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் ஒழுங்காக பின்பற்றப்படாததால், நாங்கள் நீதிமன்றத்தை நாடினோம்.
மைசூரு அரண்மனையில் அரச குடும்பத்தினர் வசிக்கும் இடம் எங்களுக்கு சொந்தமானது. தசரா பண்டிகையின் போது போலீசாரின் அதீத கட்டுப்பாடுகள் மத சடங்குகளை சீர்குலைத்து விட்டன. அலட்சியமாக செயல்பட்ட ஏ.சி.பி., சந்திரசேகர் மீது நவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
மைசூரு மன்னர் குடும்பத்துடனான பிரச்னைகளை பேச்சு மூலம் தீர்க்கப்படும் என்ற முதல்வர் சிவகுமாரின் கருத்தை வரவேற்கிறேன். பேச்சு நடத்த தயாராகவே இருக்கிறேன்.
வஜ்ரமுடி சண்டை என்பது வெறும் விளையாட்டு அல்ல. அது மத சடங்கின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த விளையாட்டு நடக்க முடியாமல் போனது மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.