வனத்தில் இருந்த மூவருக்கு மாற்று வசதி செய்தது அரசு
வனத்தில் இருந்த மூவருக்கு மாற்று வசதி செய்தது அரசு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:32 PM
சிக்கமகளூரு: அடர்ந்த வனப்பகுதியில், உயிர் பயத்துடன் வசித்த மூன்று பேருக்கு, அரசின் உதவி, நீண்ட காலத்திற்கு பின் கிடைத்துள்ளது.
சிக்கமகளூரு மாவட்டம், கலசா தாலுகாவின், குதுரேமுக் வனப்பகுதி, கடந்த 2003ல் தேசிய வனப்பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது அங்கு வசித்த மக்கள், பாதுகாப்பான பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
ஆனால், அங்கு வசித்த ஷியாமளாதேவி, 73, நாகரத்னா, 75, தேவராஜ், 58, ஆகியோரிடம் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாததால், வனத்துக்குள் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள வீட்டில் வசித்தனர்.
வன விலங்குகளின் பீதியில், எந்த அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத நிலையில் உயிர் பயத்துடன் தனியாக வசித்தனர். அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டுமானால் நீண்ட துாரம் பயணிக்க வேண்டி இருந்தது.
இவர்களின் நிலை குறித்து, பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிட்டன. அதன் பின், விழித்து கொண்ட மாநில அரசு, மூவருக்கும் தலா ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கியுள்ளது. வனப்பகுதிக்கு வெளியே, அவர்கள் மூவரும் வசிக்க வீடு வழங்கியுள்ளது.