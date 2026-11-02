'கன்னட மொழியின் வாழ்வும், அழிவும் மாணவர்களின் கையில் தான் உள்ளது'
'கன்னட மொழியின் வாழ்வும், அழிவும் மாணவர்களின் கையில் தான் உள்ளது'
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
பெங்களூரு: ''அரசு பள்ளிகளே கன்னடத்தின் வேர்கள்; கன்னட மொழியின் வாழ்வும், அழிவும் நம் மாணவர்களின் கையில் தான் உள்ளது,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
கன்னட ராஜ்யோத்சவா தினத்தை ஒட்டி, முதல்வர் சிவகுமார் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது:
நம் அரசு பள்ளிகள், திறமையானவர்களின் சுரங்கம். கன்னட மொழியின் உண்மையான வேர்கள் அரசு பள்ளிகளில் தான் உள்ளன. கடந்த மூன்றாண்டுகளாக அரசு பள்ளி மாணவர்கள், எஸ்.எஸ்.எல்.சி., - பி.யு.சி., தேர்வுகளில் முதலிடத்தை பெற்று வருகின்றனர்.
கன்னடத்தின் வாழ்வும், அழிவும் நம் மாணவர்களின் கையில் தான் உள்ளது. 6ம் வகுப்பு முதல், ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயிற்சியை வழங்க தயாராகி வருகிறோம்.
அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்த, சி.எஸ்.ஆர். எனும் பெருநிறுவன சமூக பொறுப்பு நிதிகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம், கர்நாடக அரசு பள்ளிகளுக்கு புதிய முகத்தை அளிக்கிறோம். மொத்தம், 15,000 பள்ளி ஆசிரியர்களை நியமிக்க ஏற்கனவே உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளோம். மாநிலம் முழுதும் 25,498 இரு மொழி பள்ளிகள் துவங்கப்பட்டு உள்ளன. 250 அரசு உயர் நிலை பள்ளிகளில் அறிவியல் ஆய்வகங்களை நிறுத்தி உள்ளோம். 6ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு திறன் அடிப்படையிலான கல்வியை துவக்கி உள்ளோம்.
கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளிலும், அரசு பி.யு., கல்லுாரிகளிலும், 1 முதல் 10ம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவர்களுக்கு, தொழில் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள அரசு இடஒதுக்கீட்டில் 7.5 சதவீதம் சிறப்பு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
இதனால் கிராமப்புற அரசு பள்ளி மாணவர்களின் திறமைக்கு சம வாய்ப்புகள் வழங்கும் வகையில், மருத்துவம், பொறியியல் உட்பட தொழில் முறை உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகள் மேம்படுத்தப்படும்.
மாணவர்கள் கிராமத்தில் தங்கி அதன் அனுபவத்தை பெற 'கிராம அனுபவம்' திட்டம் இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுபோல, தனியார் பள்ளிகள், இத்திட்டத்தை தங்கள் சொந்த பணத்தில் நடத்தும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
கன்னட கொடிக்கு அதிகா ரபூர்வ அங்கீகாரம் வழங்குவது குறித்து பெலகாவி குளிர்கால கூட்டத் தொடரில் விவாதித்து முடிவெடுக்கப்படும்.
பாரத தாயின் வழித்தோன்றலான கன்னடர்களுக்கு ஒரு தேசிய கீதம் இருப்பது போன்று, கன்னடர்களின் சுயமரியாதையை பிரதிநிதித்தும் வகையில் கன்னட கொடி இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நம்பிக்கை.
கன்னடத்தின் அறிவு, பாரம்பரியம், கலாசாரம், அனைத்து மதங்களின் சமத்துவம், அமைதி ஆகிய செய்தியை மக்களுக்கு உணர்த்தும் வகையில், இந்த கொடிக்கு அதிகாரபூர்வ அங்கீகாரம் அளித்து, அதை தேசிய கொடியாக்குவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.