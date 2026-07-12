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﻿ நிலம் குத்தகை விவகாரத்தில் பெண்ணை கொன்றவர் ஓட்டம்

﻿ நிலம் குத்தகை விவகாரத்தில் பெண்ணை கொன்றவர் ஓட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:22 PM

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பீதர்: நிலப்பிரச்னை தொடர்பாக, வீட்டில் குளித்து கொண்டிருந்த பெண்ணை அரிவாளால் வெட்டி கொன்ற அண்டை வீட்டை சேர்ந்த வாலிபர் தலைமறைவாகி உள்ளார்.

பீதர் மாவட்டம், பால்கி தாலுகாவின் ஹலகோட்டா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் யன்னா அனிதா, 32. நேற்று அதிகாலை வீட்டில் குளித்து கொண்டிருந்தார். அப்போது வீட்டிற்குள் நுழைந்த கைலாஷ் பிராதர் என்பவர் தான் மறைத்து எடுத்து வந்திருந்த அரிவாளால் அனிதாவை சரமாரியாக வெட்டி கொன்றார். அவர் இறந்ததை கவனித்த பின், அங்கிருந்து தப்பினார்.

அனிதாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டு, வீட்டில் அறையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவர்களும், அக்கம் பக்கத்தினரும் வந்தனர்.

அனிதா இறந்த கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கடக்சின்சோலி போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆய்வு செய்தனர்.

அவர்களின் முதல்கட்ட விசாரணையில், அனிதாவுக்கும், கைலாஷ் குடும்பத்தினர் இடையே நிலம் குத்தகை தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடு இருந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த கொலை நடந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். தலைமறைவான கைலாசை கைது செய்ய, தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

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