அரசுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் பா.ஜ.,வினர் மீது போலீஸ் தாக்குதல்?
அரசுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் பா.ஜ.,வினர் மீது போலீஸ் தாக்குதல்?
UPDATED : நவ 05, 2026 10:54 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:54 PM
பெங்களூரு: பஸ் டிக்கெட் கட்டண உயர்வை கண்டித்து, பா.ஜ., சார்பில் நடந்த போராட்டத்தில், போலீசாருடன் ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளுவில், பா.ஜ., தொண்டர் ஒருவர் நெற்றியில் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது. போலீஸ் தாக்கியதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
அரசு பஸ் டிக்கெட் கட்டண உயர்வை கண்டித்து, பெங்களூரு மெஜஸ்டிக் பஸ் நிலையத்தில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி, பெங்களூரு சென்ட்ரல் பா.ஜ., தலைவர் சப்தகிரி கவுடா தலைமையில், நேற்று போராட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்றவர்கள் அரசுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர்.
பஸ் பயணியருக்கு ரோஜாப்பூ வழங்கியதுடன், முதல்வர் சிவகுமார், போக்குவரத்து அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் முகங்கள் இருக்கும் ‘மாஸ்க்’ அணிந்த இருவருக்கு, பிச்சை போடுவது போன்றும், நுாதன போராட்டம் நடத்தினர்.
பயணியருக்கு இடைஞ்சலாக போராட்டம் நடத்தியதால், அங்கிருந்து கலைந்து செல்லும்படி பா.ஜ.,வினரை போலீசார் கேட்டு கொண்டனர். அவர்கள் மறுத்ததால் கைது செய்து, பஸ்களில் ஏற்றினர்.
அப்போது போலீசாருக்கும், பா.ஜ.,வினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதில் பிரஷாந்த் என்ற கட்சித் தொண்டரின் நெற்றியில் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது. போலீசார் தன்னை நெற்றியில் தாக்கியதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
போலீசார், தன்னை கைது செய்தபோது தரதரவென இழுத்து வந்ததுடன், கையை பிடித்து திருக்கினர் என, மேல்சபை எதிர்க்கட்சி கொறடா ரவிகுமாரும் கூறினார்.
சட்டையை கழற்றி முண்டாசு பனியனுடன் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தினார்.