வாசிப்பு பழக்கம் மிக முக்கியமானது ‘தினமலர்’ வாசகர் சுந்தரராமன் நெகிழ்ச்சி
வாசிப்பு பழக்கம் மிக முக்கியமானது ‘தினமலர்’ வாசகர் சுந்தரராமன் நெகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 10:24 PM
பெங்களூரு: ‘‘வாசிப்பு பழக்கம் மிக முக்கியமானது, சலிப்பே தட்டாது. மொபைல் போன் ஆதிக்கத்தால், ஞாபக சக்தி குறைந்து விடும்,’’ என, ‘தினமலர்’ நாளிதழின், 40 ஆண்டு கால வாசகரான சுந்தரராமன் தெரிவித்தார்.
பெங்களூரு குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள ‘தினமலர்’ அலுவலகத்தில் இயங்கும், ‘கடல் தாமரை புத்தகப் பூங்கா’விற்கு, தினமலர் நாளிதழின் 40 ஆண்டு கால வாசகரான, பெங்களூரு அரெகெரே பகுதியில் வசிக்கும் சுந்தரராமன், 82, நேற்று வந்தார்.
இவர், நுாலகத்திற்கு வரும்போதே கையில் ‘தினமலர்’ நாளிதழுடன் வந்தார். தன்னிடமிருந்த இலக்கியம், கட்டுரைகள், நீதி கதைகள் உள்ளிட்ட 50 புத்தகங்களை நுாலகத்திற்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தார்.
இது குறித்து, அவர் கூறியதாவது:
தமிழகம், கடலுார் நெய்வேலியில் உள்ள என்.எல்.சி., நிறுவனத்தில் முதன்மை பொறியாளராக பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றேன். தனியார் கல்லுாரியில் விரிவுரையாளராகவும் இருந்தேன். இதையெல்லாம் விட, 40 ஆண்டு கால ‘தினமலர்’ வாசகர் என்பதை பெருமையுடன் கூறுவேன்.
பெங்களூருக்கு வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இங்கு வந்தும் ‘தினமலர்’ தினமும் வாசிப்பேன். கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா குறித்து நாளிதழில் படித்து தெரிந்து கொண்டேன்.
எனது வீட்டில் நிறைய புத்தகங்கள் உள்ளன. இதை மற்றவர்கள் படித்து பயன்பெறுவதற்காக, கடல் தாமரை புத்தகப் பூங்காவிற்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தேன். இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. இதை அடுத்த முறை வரும் போது, அன்பளிப்பாக தருவேன். என்னை போன்று பிறரும், புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக தரலாம். இதுவரை, ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் படித்து உள்ளேன். பாலகுமாரனின் தாயுமானவன் புத்தகம் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இதை தவிர, ராஜாஜியின் மஹாபாரதம், ராமாயணம்; கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன், சிவகாமியின் சபதம் புத்தகங்களும் எனக்கு பிடித்தமானவை.
வாசிப்பு பழக்கம் மிக முக்கியமானது. மொபைல் போன் ஆதிக்கத்தால், ஞாபக சக்தி குறைந்துவிடும். 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் படித்தது கூட எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஸ்மார்ட் போன் பயன்படுத்துகிறேன். ஸ்மார்ட் போனில் செய்தி, பேசுவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவேன்.
வாசிப்பு பழக்கம் சலிப்பே தட்டாது. புது விஷயங்கள் அனைத்தையும் தேடி தேடி படிப்பேன். இன்றைய இளைஞர்களும் கட்டாயம் நாளிதழ் வாசிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.