நந்தினி தயிர் பாக்கெட்டில் ‘சிம் கார்டு’ இருந்ததாக ‘கதை’ கட்டியவர் கைது
நந்தினி தயிர் பாக்கெட்டில் ‘சிம் கார்டு’ இருந்ததாக ‘கதை’ கட்டியவர் கைது
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:06 PM
மாண்டியா: நந்தினி பிராண்ட் தயிர் பாக்கெட்டில், ‘ சிம் கார்டு’ இருந்ததாக ‘கதை’ கட்டியவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மாண்டியா மாவட் டம், மத்துாரு தாலுகா, சன்னசந்திரா கிராமத்தில் வசிப்பவர் அருண்குமார், 35. இவர் சில நாட்களுக்கு முன், மத்துாரு பஸ் நிலையத்தில் இருந்த நந்தினி பால் பூத்தில், கால் லிட்டர் தயிர் பாக்கெட் வாங்கினார். இதை பிரித்து பாத்திரத்தில் ஊற்றும் போது, அதில், ஜியோ சிம் கார்டு இருந்ததாக குற்றம்சாட்டினார். இதை வீடியோவில் பதிவு செய்து, சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டார்.
இவரது வீடியோ பரவியது. இதை கவனித்த, மாண்டியா பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்க நிர்வாக இயக்குனர் பிரசாத், மத்துாரு போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். போலீசாரும் விசாரணையை துவக்கினர்.
அருண்குமார் தயிர் பாக்கெட் வாங்கிய கடையிலும், விசாரணை நடத்தினர்.
போலீசாருக்கு அருண்குமாரின் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரை தீவிரமாக விசாரித்த போது, அவரது சதி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
சம்பவம் நடந்த நாளன்று, தயிர் பாக்கெட் வாங்கி வந்த அருண்குமார், பாத்திரத்தில் அதை கொட்டிய போது, எதிர்பாராமல் கவரில் இருந்த சிம்கார்டு, தயிர் பாத்திரத்தில் விழுந்தது.
இதை வைத்து நந்தினி உற்பத்திகளை பற்றி, அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கில், தயிர் பாக்கெட்டில் சிம்கார்டு இருந்ததாக, வீடியோ பதிவு செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார்.
அந்த சிம்கார்டும் அவரது மனைவி சுதாவின் பெயரில் இருந்ததும், போலீசார் விசாரணையில் உறுதியானது. நேற்று முன் தினம் மாலை, அருண்குமார் கைது செய்யப்பட்டார்.