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﻿ தன் கையே தனக்கு உதவி சாலை அமைத்த ஹொபன்னஹள்ளி கிராமத்தினர்

﻿ தன் கையே தனக்கு உதவி சாலை அமைத்த ஹொபன்னஹள்ளி கிராமத்தினர்

ADDED : ஆக 08, 2026 11:56 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 11:56 PM

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- நமது நிருபர் -:

பொதுவாக சாலை, குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் தேவை என்றால், அரசிடம் பொதுமக்கள் மன்றாடுவது வழக்கம். சில கிராமத்தினர் தன் கையே தனக்கு உதவி என நினைத்து தாங்களே பணிகளை செய்து கொள்வர். ஹொபன்னஹள்ளி, ஹொன்னநாயகனஹள்ளி கிராமத்தினரும் அந்த ரகம்தான்.

தாவணகெரே மாவட்டம், மாயகொண்டா தாலுகாவின் ஹொபன்னஹள்ளி கிராமத்தில் இருந்து, அன்னாபுரா, கங்கனகட்டே உட்பட, பல்வேறு கிராமங்களின் வயல்களுக்கு சாலை இணைப்பு ஏற்படுத்தும், இரண்டு சாலைகள், மோசமான நிலையில் இருந்தன. வயலுக்கு செல்ல சரியான சாலை வசதி இல்லாமல், மக்கள் பரிதவித்தனர். தினமும் கல்லும், முட்களும் நிறைந்த கரடு முரடான பாதையில் நடக்க வேண்டியிருந்தது.

சாலை அமைத்து தரும்படி, உள்ளாட்சி அதிகாரிகளிடம் பல முறை வேண்டுகோள் விடுத்தனர். ஆனால் அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை. அதிகாரிகளை நம்பி பயன் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட கிராமத்தினர், தாங்களே சாலை அமைக்க, முடிவு செய்தனர். தாங்களின் சொந்த செலவில் சாலை அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டனர்.

தங்களின் டிராக்டர்களுக்கு டீசல் போட்டு, ஒரு லோடு மண்ணை, தலா 350 ரூபாய் பணம் கொடுத்து வாங்கி வந்தனர். கிரேனை வரவழைத்து சாலைகளை அமைத்து கொண்டனர். சாலைகள் அமைக்க 500 லோடுக்கும் அதிகமான மண் தேவைப்பட்டது. எட்டு டிராக்டர்கள், இரண்டு கிரேன்கள் பயன்படுத்தி 6 கி.மீ., தொலைவிலான சாலை அமைத்துள்ளனர்.

கூலியாட்களை வைக்காமல், விவசாயிகளே பணிகளை நடத்தி முடித்தனர். இரண்டு சாலைகளை அமைக்க 6 லட்சம் ரூபாய் செலவிட்டனர். இதற்கு முன் அந்த சாலையில் இடுப்பு அளவுக்கு ஆழமான பள்ளங்கள் இருந்தன. இந்த வழியாக சென்ற பலரும், கீழே விழுந்து காயமடைந்த உதாரணங்களும் உள்ளன. இப்போது சாலை நன்றாக இருப்பதால், நிம்மதியாக நடமாடுகின்றனர். விவசாயிகளின் செயலை பலரும் பாராட்டியுள்ளனர்.

விவசாயிகள் கூறியதாவது:

இந்த சாலையில் செல்லும் போது, பொது மக்கள், விவசாயிகள் கீழே விழுந்து காயமடைந்த சம்பவங்கள், பலமுறை நடந்துள்ளன. வயலில் அறுவடை செய்த தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்களை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்வது, பெரும்பாடாக இருந்தது. சாலையை சீரமைக்கும்படி கிராம பஞ்சாயத்திடம், பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்தும் பயன் இல்லை.

அதிகாரிகளை நம்பி பயன் இல்லை என்பதை, நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். 40 க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சேர்ந்து, சொந்த பணத்தை செலவிட்டு, சாலை அமைத்தோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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