சித்தராமையா குறித்து வீடியோவில் பேசிய பெண் 'பல்டி!'
சித்தராமையா குறித்து வீடியோவில் பேசிய பெண் 'பல்டி!'
UPDATED : அக் 26, 2026 05:20 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:54 PM
கர்நாடகா காங்கிரஸ் முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா, 78. இவரை பற்றி பெண் ஒருவர் பேசிய வீடியோ, சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானது.
அந்த வீடியோவில் பேசிய பெண்ணால், தனது பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தன்னை சதியில் சிக்க வைக்க முயற்சி நடப்பதாகவும், பெங்களூரு சி.சி.பி., போலீசில் சித்தராமையா புகார் செய்தார். வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், முதற்கட்டமாக, ம.ஜ.த., கட்சியினர் இருவரை பிடித்து விசாரித்தனர். பின், அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் கன்னட செய்தி சேனல் ஒன்றின் நிர்வாக இயக்குனர் ராகேஷ்ஷெட்டியிடமும், சி.சி.பி., போலீசார் விசாரித்தனர். கைதில் இருந்து தப்பிக்க அவர் முன்ஜாமின் வாங்கியுள்ளார்.
சித்தராமையாவை பற்றி பெண் பேசும் வீடியோவை, சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்ட, டில்லியை சேர்ந்த ரித்தேஷ்குமார் பாண்டே, 22, நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டார். அவருக்கும், நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கியுள்ளது.
பிரச்னை வராது
இந்நிலையில் வீடியோவில் பேசிய பெண், தட்சிண கன்னடாவின் புத்துார் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பது தெரிந்தது. விசாரணைக்கு ஆஜராக அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. பெங்களூரு சாந்திநகரில் உள்ள சி.சி.பி., அலுவலகத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு அவர் ஆஜரானார்.
வீடியோவில் சித்தராமையா மீ து கூறிய குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து, விசாரணை அதிகாரி இமாம் காசிம் கேள்வி எழுப்பினார்.
'சித்தராமையா எனக்கு எந்த தொந்தரவும் தரவில்லை; நான் அவரை நேரில் பார்த்தது கூட இல்லை. சிலர் கூறியதால், சித்தராமையாவுக்கு எதிராக பேச ஒப்பு கொண்டேன்' என, அந்த பெண், விசாரணை அதிகாரியிடம் கூறியுள்ளார். அவர் கூறியதை வாக்குமூலமாக பதிவு செய்துள்ளனர்.
நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் விசாரணையின் போதும், போலீசார் முன் கூறியதை, அந்த பெண் அப்படியே நீதிபதியிடமும் கூறினால், சித்தராமையாவுக்கு எந்த பிரச்னையும் வராது. ஒருவேளை நீதிமன்றத்தில் ஏதாவது மாற்றி கூறினால், சித்தராமையா சிக்கலை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் பேச்சு அடிபடுகிறது.
ராகுலுடன் சந்திப்பு
இதற்கிடையில், இந்த வழக்கில் தட்சிண கன்னடாவை சேர்ந்த, காங்கிரஸ் பெண் பிரமுகர் கிருபா ஆல்வா என்பவருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக பேச்சு அடிபடுகிறது. இதுகுறித்து விளக்கம் கேட்டு அவருக்கு, கட்சி தலைவர் ஹரிபிரசாத் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு மத்தியில், கட்சி மேலிட தலைவர்களை சந்திக்க, சித்தராமையா நேரம் கேட்டுள்ளார்.
அடுத்த மாதம் 1ம் தேதி, 'இண்டி' கூட்டணி சார்பில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக போராட்டம் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்கும் சித்தராமையா, மறுநாள் காலை, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், வேணுகோபால் உள்ளிட்ட மேலிட தலைவர்களை சந்தித்து, கட்சிக்குள் தனக்கு எதிராக நடக்கும் சதி குறித்து புகார் அளிக்க தயாராகி வருகிறார்.
இதனால் அவரது டில்லி பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.