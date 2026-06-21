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﻿ நிரந்தர குடியிருப்பு சான்றிதழ் வழங்குவதில் தவறில்லை துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் திட்டவட்டம்

﻿ நிரந்தர குடியிருப்பு சான்றிதழ் வழங்குவதில் தவறில்லை துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் திட்டவட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:54 PM

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பெங்களூரு: ''கர்நாடகாவில் நிரந்தர குடியிருப்பு சான்றிதழ் வழங்குவதில் தவறில்லை. இவ்விஷயத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக செயல்படவில்லை,'' என, துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கூறி உள்ளார்.

கர்நாடகாவில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகள் நடக்கின்றன. இப்பணிகளின் போது தகுதியுள்ள வாக்காளர்களின் பெயர்கள், வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பி.ஆர்.சி., எனும் நிரந்தர குடியுரிமை சான்றிதழ் வழங்க காங்கிரஸ் அரசு முடிவு செய்தது.

கர்நாடகாவில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் வசிப்பவர்கள், நிரந்தர குடியுரிமை சான்றிதழ் பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு பா.ஜ., கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளது. வங்கதேசம், பாகிஸ்தான் நாடுகளை சேர்ந்தோரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க அரசு முயற்சி செய்வதாக பா.ஜ., குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.

இது குறித்து, நேற்று துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கூறியதாவது:

எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளுக்கு உதவுவதற்காகவே நிரந்தர குடியுரிமை சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகின்றன. பி.ஆர்.சி., விஷயத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் அரசியல் செய்ய வேண்டாம். பிறப்பின் அடிப்படையில் சான்றிதழ்கள் வழங்க முடிவு செய்து உள்ளோம். பி.ஆர்.சி., வழங்குவதில் தவறில்லை.

எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளின் போது 13 ஆவணங்கள் ஆதாரமாக கேட்கப்படுகின்றன. அனைவரிடமும் அனைத்து ஆவணங்களும் இருக்க வாய்ப்பில்லை. 50 முதல் 60 சதவீத மக்களிடம் மட்டுமே போதிய ஆவணங்கள் உள்ளன. ஆவணங்கள் இல்லாத ஏழை மக்களுக்கு உதவும் வகையில் பி.ஆர்.சி., வழங்கப்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக எதையும் செய்யவில்லை. இதில், எவ்வித சட்டமீறலும் இல்லை.

தாசில்தார்கள் மூலமாக ஜாதி சான்றிதழ்கள், குடியிருப்பு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, வீடுகளுக்கே சென்று சான்றிதழ்கள் வினியோகிக்கப்படும். சட்டவிரோத குடியேறிகளுக்கு பி.ஆர்.சி., நிச்சயம் வழங்கப்படாது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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