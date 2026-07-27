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﻿ தங்கவயல் தமிழ்ச்சங்கத்தில் முப்பெரும் விழா விமரிசை

﻿ தங்கவயல் தமிழ்ச்சங்கத்தில் முப்பெரும் விழா விமரிசை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:58 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:58 PM

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தங்கவயல்: தமிழக முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர், கவியரசு கண்ணதாசன் பிறந்த நாள் விழா, நடிகர் சிவாஜிகணேசன் நினைவு நாள் நிகழ்ச்சி என முப்பெரும் விழா தங்கவயல் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நேற்று நடந்தது.

தமிழ்ச் சங்க செயல் தலைவர் கமல் முனிசாமி வரவேற்றார். துணைத் தலைவர் ஆர்.பிரபுராம் தலைமை வகித்தார்.

அனந்த கிருஷ்ணன், பொன்.சந்திரசேகர், கு.அறிவழகன் ஆகியோர், காமராஜர், கண்ணதாசன், சிவாஜி கணேசன் படங்களை திறந்து வைத்து மாலை அணிவித்தனர்.

பேராசிரியர் பரிமளசேகர், கருணாமூர்த்தி, ஆனந்தன், திருமுருகன், மதியழகன், ஆகியோர் உரையாற்றினர்.

எஸ்.அன்பரசன், கவிஞர் காசிநாதன், விக்ரம், ஆர்மி முருகன், கிருபாகரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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