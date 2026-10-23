பனிமூட்டத்தால் ஏரியில் கார் விழுந்து ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் உயிரிழப்பு
பனிமூட்டத்தால் ஏரியில் கார் விழுந்து ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:32 PM
குடகு: பனிமூட்டத்தால் வழி தடுமாறி ஏரியில் கவிழ்ந்த காரில் இருந்த, ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்தனர்.
குடகு மாவட்டம், மடிகேரி தாலுகாவின், பாடக பானங்காலா கிராமத்தில் வசித்தவர் விஜேஷ், 36. இவரது மனைவி பமிதா, 35. தம்பதிக்கு லியா, 3, என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது.
தசராவை முன்னிட்டு, அவர்கள் மூவரும், காரில் வெளியே சென்றுவிட்டு, இரவில் வீட்டுக்கு திரும்பிக்கொண்டிருந்தனர். சித்தாபுரா அருகில், பானங்காலா கிராமம் அருகில் வந்தபோது, கடுமையான பனிமூட்டம் சாலையை மூடியிருந்தது.
இதனால், கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையோரத்தில் இருந்த ஏரியில் பாய்ந்தது. இந்த விபத்தில், தம்பதியும் குழந்தையும் நீரில் மூழ்கி இறந்தனர்.
அந்த வழியாக நேற்று காலை எஸ்டேட்டுக்கு சென்ற தொழிலாளர்கள், ஏரியில் கார் மூழ்கிக் கிடந்ததைப் பார்த்து, போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அங்கு வந்த மடிகேரி போலீசார், தீயணைப்பு படையினர் உதவியுடன், ஏரியில் இருந்து, காரை வெளியேற்றி சோதித்ததில், மூவரும் இறந்திருந்தது தெரிந்தது.
விசாரணையில், விஜேஷ் எஸ்டேட்டில் பணியாற்றியவர் என்பது தெரியவந்தது.
விபத்து தொடர்பாக, வழக்கு பதிவாகியுள்ளது.