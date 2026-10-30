திருப்பதி கர்நாடக பவன் அறைகளுக்கு சிபாரிசு கடிதம் வழங்குவது நிறுத்தம்
திருப்பதி கர்நாடக பவன் அறைகளுக்கு சிபாரிசு கடிதம் வழங்குவது நிறுத்தம்
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:07 PM
பெங்களூரு: திருப்பதிக்கு செல்லும் கர்நாடக பக்தர்கள், அங்குள்ள கர்நாடக பவனில் தங்க அறைகள் முன்பதிவு செய்வது, தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணம் என தெரிய வந்துள்ளது.
இது குறித்து, ஹிந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பசவந்தப்பா நேற்று கூறியதாவது:
திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு, கர்நாடகாவில் இருந்து செல்லும் பக்தர்கள், கர்நாடக பவனில் உள்ள அறையில் தங்குவர். இதற்காக துறை அமைச்சர் அலுவலகத்தில், சிபாரிசு கடிதம் பெறுவர்.
தற்போது திருமலையில் உள்ள, கர்நாடக பவனின் அறைகள் முன் பதிவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. திருமலைக்கு குடிநீர் வினியோகிக்கும், அணைகள் பாபநாசம், ரத்னகிரி உட்பட முக்கிய அணைகளில் நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது.
குடிநீர் தட்டுப்பாடு இருப்பதால், கர்நாடக பவனில் அறைகள் முன் பதிவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. சிபாரிசு கடிதங்கள் வழங்குவதும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே, ஆன்லைனில் முன் பதிவு செய்த பக்தர்களுக்கு மட்டும், அறைகளில் தங்க அனுமதி அளிக்கப்படும். அவர்களுக்கும் சில மணி நேரம் மட்டுமே, இங்கு தங்க அனுமதி இருக்கும்.
கர்நாடகாவில் இருந்து அதிகமானோர், திருப்பதிக்கு செல்வதால் இந்த எண்ணிக்கையை குறைக்கும் நோக்கில், சிபாரிசு கடிதம் வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.