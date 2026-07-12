சிக்கமகளூரில் புலி நடமாட்டம் சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை
சிக்கமகளூரில் புலி நடமாட்டம் சுற்றுலா பயணியருக்கு எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:17 PM
சிக்கமகளூரு: சிக்கமகளூரின், ஹொலகத்தே மற்றும் கவிகல் மடம் இணைப்பு சாலையில், புலி தென்பட்டதால் சுற்றுலா பயணியர் கிலி அடைந்தனர்.
சுற்றுலா பயணியர் வாகனத்தில், சிக்கமகளூரு நகரின் ஹொலகத்தே - கவிகல் மடம் இணைப்பு சாலையில், நேற்று முன் தினம் மாலை சூரிய அஸ்தமனத்தை கண்டு ரசிப்பதற்காக, சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது பெரிய உருவம் கொண்ட புலி, திடீரென சாலையில் தென்பட்டது. இதை கண்ட சுற்றுலா பயணியர் வெலவெலத்தனர்.
முன்னெச்சரிக்கையாக வாகனத்தை நிறுத்தினர். கீழே இறங்காமல் வாகனத்தில் இருந்தபடியே, புலியை தங்கள் மொபைல் போனில் போட்டோ, வீடியோ எடுத்தனர். சாலை மத்தியிலேயே நின்றிருந்த புலி, சுற்றுலா பயணியர் இருந்த வாகனத்தை முறைத்து பார்த்தது. சிறிது நேரம் சாலையிலேயே நடமாடி விட்டு, நிதானமாக வனத்துக்குள் சென்றது.
ஹொலகத்தே - கவிகல் மடம் இணைப்பு சாலை, முத்தோடி வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ளது. எனவே, கடந்த சில மாதங்களாக, இப்பகுதியில் காட்டு யானை, புலி, சிறுத்தை, காட்டெறுமை உட்பட, வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
சில நாட்களுக்கு முன், இதேபகுதியில் புலியின் கால்தடம் மற்றும் நடமாட்டத்தை கிராமத்தினர் பார்த்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, வனத்துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். இப்போது சாலையிலேயே புலி தென்பட்டதால், அப்பகுதியினர் பீதியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
வனத்துறை அதிகாரிகளும், இப்பகுதியில் வன விலங்குகள் நடமாடுவதால், மக்கள் தேவையின்றி நடமாட வேண்டாம். மாலை மற்றும் இரவு வேளையில், வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள பகுதிக்கு செல்வது ஆபத்தானது. பகலில் நடமாடும் போதும், எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
சுற்றுலா பயணியர் வன விலங்குகளை கண்டால், வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி, போட்டோ, வீடியோ எடுக்க முயற்சிக்க கூடாது. வளர்ப்பு பிராணிகளை இப்பகுதியில் மேய விட வேண்டாம் என, எச்சரித்துள்ளனர். புலி தென்பட்ட இடத்தை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிக்கின்றனர்.