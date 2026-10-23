மகேந்திரா யானைக்கு மர அம்பாரி சுமக்கும் பயிற்சி அரண்மனையில் உள்ள பீரங்கிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை
மகேந்திரா யானைக்கு மர அம்பாரி சுமக்கும் பயிற்சி அரண்மனையில் உள்ள பீரங்கிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : செப் 26, 2026 03:35 AM
மைசூரு: மைசூரு தசராவில் பங்கேற்க வந்துள்ள மகேந்திரா யானைக்கு, மர அம்பாரியை சுமந்து செல்லும் பயிற்சி நேற்று அளிக்கப்பட்டது. அரண்மனையில் உள்ள பீரங்கிகளுக்கு சிறப்பு பூஜையும் செய்யப்பட்டது.
மைசூரு தசரா அக்., 11 முதல், 21ம் தேதி வரை நடக்கிறது. தசராவின் கடைசி நாளில் நடக்கும், ஜம்பு சவாரி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்க 14 யானைகள் வந்துள்ளன. அவை, அரண்மனை வளாகத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜம்பு சவாரியில் ஆறு ஆண்டுகளாக, 750 கிலோ எடை கொண்ட தங்க அம்பாரியை சுமந்த அபிமன்யு யானைக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு உள்ளதால், இந்த ஆண்டு, தங்க அம்பாரியை எந்த யானை சுமக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
அம்பாரியை சுமந்து செல்வதற்காக மகேந்திரா, ஏகலவ்யா, பிரசாந்த், சுக்ரீவா, தனஞ்ஜெயா ஆகிய 5 யானைகளுக்கு, வனத்துறை பயிற்சி அளிக்க முடிவு செய்தது. அதன்படி நேற்று முதல் பயிற்சி துவங்கியது.
700 கிலோ எடை மரத்தால் ஆன, 300 கிலோ எடை கொண்ட மரத்தால் செய்யப்பட்ட அம்பாரி, 400 கிலோ எடை கொண்ட மணல் மூட்டைகள் என 700 கிலோ பாரம், மகேந்திரா யானையின் முதுகில் ஏற்றப்பட்டது.
அரண்மனை வளாகத்தில் இருந்து அந்த யானை புறப்பட்ட போது இரு பக்கமும் காவேரி, லட்சுமி யானைகள் வந்தன. மற்ற யானைகள் பின்தொடர்ந்து நடந்து வந்த ன.
21 குண்டுகள் மர அம்பாரி ஊர்வலம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களில் மழை பெய்தது. ஆனால் மழைக்கு மத்தியிலும் 700 கிலோ பாரத்தை சுமந்து மகேந்திரா யானை கம்பீரமாக நடந்து வந்தது. சாலையின் இருபக்கமும் கூடி நின்று யானைகளை மக்கள் கண்டு ரசித்தனர்.
மற்ற நான்கு யானைகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாள், மர அம்பாரியை சுமந்து செல்லும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இதில் எந்த யானை அம்பாரியை சுமந்து செல்ல சிறந்தது என, வனத்துறையினர் முடிவு செய்கின்றரோ, அந்த யானை தான் தங்க அம்பாரியை, தசரா நாளில் சுமந்து வரும்.
தசராவை முன்னிட்டு, அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ள ஆறு பீரங்கிகள் கடந்த சில தினங்களாக சுத்தப்படுத்தப்பட்டு வந்தது. நேற்று பீரங்கிகளுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது.
மைசூரு போலீஸ் கமிஷனர் சீமா லட்கர் தலைமையில் நடந்த பூஜையில், போலீஸ் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பங்கேற்று பீரங்கிகளை தொட்டு வணங்கினர்.