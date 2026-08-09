சிவகங்கை மலையில் 'டிரெக்கிங்' தொழிலதிபரின் மகன் மாயம்
சிவகங்கை மலையில் 'டிரெக்கிங்' தொழிலதிபரின் மகன் மாயம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:00 AM
காடுகோடி: சிவகங்கை மலைக்கு, 'டிரெக்கிங்' சென்ற தொழிலதிபரின் மகன் காணாமல் போனார். இவரை, 'ட்ரோன்' உதவியுடன் தேடுகின்றனர்.
பெங்களூரின் காடுகோடியில் வசிப்பவர் அத்வைத் உபாத்யாயா, 31; தொழிலதிபர் ஒருவரின் மகனாவார். இவர் கடந்த ஐந்து நாட்களுக்கு முன், ஒயிட்பீல்டில் ராயல் என்பீல்டு பைக்கை வாடகைக்கு எடுத்து கொண்டார். இதில் நெலமங்களா அருகில் உள்ள, பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமான சிவகங்கைக்கு, 'டிரெக்கிங்' கிளம்பினார்.
மலை அடிவாரத்தில், நேற்று முன் தினம் காலை பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, மலையேறினார். அதன்பின் அவர் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ளவில்லை. பெற்றோர் மொபைல் போனில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தும், தொடர்பு கிடைக்கவில்லை. பீதியடைந்த பெற்றோர், காடுகோடி போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், தாபஸ்பேட் போலீசாருக்கு தகவல் அனுப்பினர்.
போலீசாரும் உடனடியாக சிவகங்கை மலைக்கு சென்று, அத்வைத் உபாத்யாயாவை தீவிரமாக தேடுகின்றனர். ட்ரோன் உதவியுடன் மலைப்பகுதியில், தீவிரமாக தேடுகின்றனர்.
கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 4,500 அடி உயரத்தில் உள்ள சிவகங்கை மலை, செங்குத்தான பாறைகள், அடர்ந்த மரங்கள், செடிகள் சூழ்ந்துள்ளது. மலை உச்சியில் உள்ளமிகவும் அபாயமான, 'சாந்தலா டிராப்' அருகில் அத்வைத் உபாத்யாயா தவறி விழுந்திருக்கலாம். அல்லது அங்கேயே எங்காவது சிக்கியிருக்கலாம் என, சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. நெலமங்களா, தாபஸ்பேட் போலீசார் இணைந்து, அவரை தேடுகின்றனர்.
கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்த போது, அத்வைத் உபாத்யாயா மலை அடிவாரத்தில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, மலையேறி செல்லும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது. ஆனால் திரும்பி வந்த தகவல் இல்லை. மலையில் ட்ரோன் பயன்படுத்தி தேடுகின்றனர்.