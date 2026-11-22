ஆப்ரிக்காவின் காங்கோ நாட்டில் தவிக்கும் கர்நாடக பழங்குடியினர்
ஆப்ரிக்காவின் காங்கோ நாட்டில் தவிக்கும் கர்நாடக பழங்குடியினர்
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 08:54 PM
பெங்களூரு: மூலிகை செடிகளை விற்க, இடைத்தரகரை நம்பி வெளிநாட்டுக்கு சென்ற கர்நாடகா பழங்குடியினத்தவர், 95 பேர், ஆப்பிரிக்காவின், காங்கோ நாட்டில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஷிவமொக்காவை சேர்ந்த பழங்குடியினத்தவர் 70 பேர், தாவணகெரே மாவட்டம், சென்னகிரியின் அஸ்தாபனஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த 25 பேர் மூலிகை செடிகள், மூலிகை தைலம் விற்பனை செய்கின்றனர். இவர்களை தொடர்பு கொண்ட இடைத்தரகர்கள், வெளிநாட்டில் மூலிகை செடிகள், தைலங்கள் விற்றால் அதிகமான பணம் கிடைக்கும் என, ஆசை காண்பித்தனர்.
வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து செல்ல பணம் செலவாகும் என கூறினார். இதை நம்பிய பழங்குடியினர், ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தனர். சில நாட்களுக்கு முன், விமான டிக்கெட், விசா உட்பட அனைத்து ஆவணங்களையும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த இடைத்தரகர்கள், மூலிகை வியாபாரிகளை ஆப்பிரிக்காவின், காங்கோ நாட்டுக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு அவர்களை விட்டு தலைமறைவாயினர். காங்கோ நாட்டின் அதிகாரிகள், மூலிகை வியாபாரிகளின் ஆவணங்களை பரிசீலித்த போது, விசா உட்பட அனைத்துமே போலியானவை என்பது தெரிந்தது.
எனவே, சட்டவிரோதமாக வந்ததாக கூறி, 95 பழங்குடியினத்தவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். விசாரணைக்காக அந்நாட்டின் தலைநகர் கின்சாவுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட அவர்களை, நாடு கடத்த காங்கோ அதிகாரிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.
பரிதவிக்கும் பழங்குடியினரை மீட்கும்படி, இந்திய அரசு மற்றும் கர்நாடக அரசிடமும் பழங்குடியினர் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.