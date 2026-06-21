மதிய உணவு திட்டத்தின் முன்னோடி 'தினமலர்' நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42ம் ஆண்டு நினைவு நாளில் தங்கவயல் தமிழ் சங்கத்தில் புகழஞ்சலி
மதிய உணவு திட்டத்தின் முன்னோடி 'தினமலர்' நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42ம் ஆண்டு நினைவு நாளில் தங்கவயல் தமிழ் சங்கத்தில் புகழஞ்சலி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:55 PM
தங்கவயல்: மதிய உணவு திட்டத்தின் முன்னோடியாக மாணவர்களின் பசிப்பிணியை போக்கியவர், 'தினமலர்' நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., என்று பேராசிரியர் பெ.கணேஷ் புகழாரம் சூட்டினார்.
தமிழ் இதழியல் சிகரமான, 'தினமலர்' நாளிதழ் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42ம் ஆண்டு நினைவு நாள் நிகழ்ச்சி தங்கவயல் தமிழ்ச்சங்கத்தில் நேற்று நடந்தது. தமிழ்ச் சங்க செயல் தலைவர் கமல் முனிசாமி தலைமை வகித்தார். பேராசிரியர்கள் பரிமள சேகர், பெ.கணேஷ், கவிஞர் சுபானந்த தாசர் ஆகியோர் மூன்று விளக்குகளை ஏற்றினர்.
தமிழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் கருணாகரன் வரவேற்றார். தங்கவயல் நகராட்சி முன்னாள் தலைவர் கே.சி.முரளி, மலர் துாவி வணங்கி பேசுகையில், ''சமூக சீர்த்திருத்த வாதியாக பேச்சு, எழுத்து, செயல் என அனைத்திலும் முத்திரை பதித்தவர். இவரை பின்பற்றினால் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவோருக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கும்,'' என்றார்.
கடல் தாமரை வக்கீல்கள் சங்க பொதுச் செயலர் வக்கீல் ஜோதிபாசு பேசுகையில், ''தேச பக்தியுடன் நாட்டு விடுதலைக்காக எந்த ஒரு விளம்பர ஆதாயமும் இல்லாமல், கடல் தாமரையாக மலர்ந்தவர் தான் டி.வி.ஆர்., சமுதாயத்தை சீரமைக்க அவர் கரத்தில் உயர்த்தி பிடித்த ஆயுதம் தான் தினமலர்,'' என்றார்.
பேராசிரியர் பரிமளசேகர் பேசுகையில், ''ஒரு சமுதாயம் மறுமலர்ச்சி அடைய வேண்டுமானால் அது கல்வியால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்பதை உணர்ந்து பல கல்வி கூடங்களை ஏற்படுத்திய அறிஞர்களுக்கு ஆசான் டி.வி.ஆர்.,'' என்றார்.
பேராசிரியர் பெ.கணேஷ் பேசுகையில், ''எனக்கு தெரிந்த அளவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மதிய உணவை வழங்கியவர் எம்.ஜி.ஆர்., என நினைத்திருந்தேன். அவருக்கு முன், மதிய உணவு திட்டத்தை காமராஜர் அமல்படுத்தியதாக படித்து அறிந்தேன்.
'' இந்த இருவருக்கும் முன்னோடியாக மாணவர்களின் பசிப்பிணியை போக்கியவர், டி.வி.ஆர்., என்பதை, அவரது வாழ்க்கை வரலாறு நுாலான 'கடல் தாமரை'யை படித்து அறிந்துக்கொண்டேன்,'' என்றார்.
தரமான செய்தி கவிஞர் சுபானந்த தாசர் பேசுகையில், ''நாளிதழ்களை வாசித்தால் தான் நாட்டு நடப்பை அறிந்துக் கொள்ள முடியும். நாட்டில் பல நாளிதழ்கள் காணாமல் போய் உள்ளது. ஆனால் என்றைக்கும் அழிவே இல்லாத 'தினமலர்' அறிவுசார்ந்தோர், சிந்தனையாளர்கள் கரங்களில் காண்கிறோம். ஏனெனில் அதன் செய்தி தரம் அப்படி உள்ளது,'' என்றார்.
மூத்த விளையாட்டு வீரர் கருணாமூர்த்தி பேசுகையில், ''தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., வயது 118. தினமலருக்கு வயது 75, அவர் மறைந்து 42. ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஆனால், உயிரோட்டம் உள்ள 'தினமலர்' பல நுாற்றாண்டுகளை, பல தலைமுறைகளை, தாண்டி நிலைத்து நிற்கும். இதற்காக அதன் குடும்பத்தினர் வாழையடி வாழையாக, ஆலமரம் விழுதுகள் போன்று திகழ்கின்றனர்,'' என்றார்.
சாரணர் இயக்க மாவட்ட இணை ஆணையர் ஆர்.பிரபுராம் பேசுகையில், ''ஒரு நாட்டின் நான்கு துாண்களில் ஒன்று பத்திரிகை. அறிவியல் வளர்ச்சியில் பல பத்திரிகைகள் நிலை குலைந்தாலும், தளராமல், எதற்கும் தாழாமல் தலைநிமிர்ந்து தினமலர் சரித்திரம் படைக்கிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை தகவல்களை நயமாக தருகிறது,'' என்றார்.
ஆர்வலர்கள் தமிழ்ச்சங்க புரவலர்கள் பேராசிரியர் கிருஷ்ண குமார், ஆனந்த கிருஷ்ணன், தங்கவயல் நகர அபிவிருத்தி குழும முன்னாள் தலைவர் டி.ஜெயபால், தங்கவயல் தொகுதி அ.தி.மு.க., செயலர் பொன் சந்திரசேகர், தங்கவயல் நகர காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் பிரபாகர பாபு.
தங்கவயல் பத்திரிகையாளர் சங்க முன்னாள் தலைவர் துரையரசு, துணைத் தலைவர்கள் மலர்சேகர், பி.எல்.ராஜா, தி.மு.க., தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கப் பேரவை மாநில அவைத் தலைவர் சிவா, சாம்பியன் ரீப் மத்திய பஞ்சாயத்து பொதுச்செயலர் கண்ணையன், காமராஜர் நற்பணி மன்ற தலைவர் தீபம் சுப்ரமணியம்.
அம்பேத்கர் தேசிய மன்ற தலைவர் தாடி அன்பழகன், ஜீவன் அமைப்பின் தலைவர் திருமுருகன், பெமல் தமிழ் மன்ற முன்னாள் செயலர் அன்பழகன், நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பாசறை கோவலன், சம்பத், ஆர்மி முருகன், டி.வி.ராமு உட்பட பலர் டி.வி.ஆர்., படத்துக்கு மலர் துாவி வணங்கினர்.