பா.ஜ.,வின் பிரவீன் நெட்டார் கொலை தலைமறைவாக இருந்த 2 பேர் கைது
பா.ஜ.,வின் பிரவீன் நெட்டார் கொலை தலைமறைவாக இருந்த 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:52 PM
பெங்களூரு: பா.ஜ., நிர்வாகி பிரவீன் நெட்டார் கொலை வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த இரண்டு பேரை, என்.ஐ.ஏ., அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
தட்சிண கன்னடாவின் சுள்ளியா தாலுகா, பெல்லாரே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரவீன் நெட்டார். கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஜூலை 26ம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார். பெல்லாரே போலீசார் விசாரித்தனர்.
விசாரணையில் பிரவீன் நெட்டார் கொலையில், தடை செய்யப்பட்ட பி.எப்.ஐ., என்ற முஸ்லிம் அமைப்புக்கு தொடர்பு இருப்பது தெரிந்தது. இதனால் அப்போதைய பா.ஜ., அரசு வழக்கு விசாரணையை, என்.ஐ.ஏ., எனும் தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் ஒப்படைத்தது. தமிழகம், கேரளாவில் பதுங்கி இருந்த கொலையாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மத கலவரத்தை துாண்டி விட்டு, சமூகத்தின் அமைதியை சீர்குலைக்கவும், ஒரு சமூகத்தினரிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தவும் பிரவீன் நெட்டாரை கொலை செய்தது தெரிந்தது.
இந்த வழக்கில், 28 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஏற்கனவே, 19 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கின் முக்கிய கு ற்றவாளிகள் என்று என்.ஐ.ஏ.,வால் அடையாளம் காணப்பட்ட தட்சிண கன்னடாவின் பெல்தங்கடி தாலுகா படங்காடி கிராமத்தின் நவுஷாத், 32, குடகின் சோம்வார்பேட் அப்துல் நசீர், 41, ஆகியோர் தலைமறைவாகினர். அவர்களை தேடப்படும் குற்றவாளி என அறிவித்த என்.ஐ.ஏ., தகவல் கொடுப்போருக்கு, 2 லட்சம் ரூபாய் சன்மானமும் அறிவித்து இருந்தது .
இந்நிலையில், என்.ஐ.ஏ., அதிகாரிகள் தங்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி பெங்களூரு, கேரள மாநிலம் கொச்சியில் பதுங்கி இருந்த நவுஷாத், அப்துல் நசீரை நேற்று முன்தினம் இரவு கைது செய்தனர். அவர்களிடம் பெங்களூரில் விசாரணை நடக்கிறது.