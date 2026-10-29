லாரிகள் மோதல் 2 ஓட்டுநர்களுடன் மூவர் உயிரிழப்பு

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ADDED : அக் 28, 2026 09:14 PM
பெங்களூரு: முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த லாரி மீது, பின்னால் வந்த மற்றொரு லாரி மோதியதில், இரண்டு ஓட்டுநர்கள் உள்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
பெங்களூரு, ‘நைஸ்’ சாலையின், கோனசந்திரா மேம்பாலம் அருகில் இரும்பு ஏற்றிய லாரி, நேற்று முன் தினம் நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது பின்னால் இருந்து அதிவேகமாக வந்த, மற்றொரு லாரி மோதியது. மோதிய வேகத்தில் லாரியின் முன் பகுதி நொறுங்கியது.
பின்னால் வந்து மோதிய லாரியில் இருந்த ஓட்டுநர் ராஜு, 60, துணை ஓட்டுநர் பரந்தாமா, 60, உயிரிழந்தனர். இவர்கள் இருவரும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள். தமிழகத்தில் இருந்து, சமையல் உப்பை லாரியில் நிரப்பி, கொப்பாலுக்கு செல்லும் போது, விபத்து நடந்துள்ளது.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த கெங்கேரி போக்குவரத்து போலீசார், சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டனர். மூன்று உடல்களை மீட்டனர். இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.