ஹாக்கி அணி மாஜி கேப்டன் சோமையா வீட்டில் தங்கம், வெள்ளி பதக்கம் திருடிய இருவர் கைது
ஹாக்கி அணி மாஜி கேப்டன் சோமையா வீட்டில் தங்கம், வெள்ளி பதக்கம் திருடிய இருவர் கைது
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 07:08 PM
இந்திராநகர்: இந்திய ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சோமையா வீட்டில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கல பதக்கங்களை திருடிய, இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சோமையா, 67. கர்நாடகாவின் குடகு மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவர், பெங்களூரு இந்திராநகரில் குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார். கடந்த மாதம் 25ம் தேதி சொந்த ஊருக்குச் சென்றிருந்தார்.
மூன்று நாட்கள் கழித்து வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்த போது, தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் உட்பட எட்டு பதக்கங்கள், நகைகள், பணம் உள்ளிட்டவை திருடப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
இதுகுறித்து இந்திராநகர் போலீசில் சோமையா புகார் அளித்தார். வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. திருடர்களை பிடிக்க எட்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள், மொபைல் போன் டவரில் பதிவான உரையாடல் அடிப்படையில், சோமையா வீட்டில் திருடிய நந்தினி லே – அவுட்டின் மாணிக்யா, 31, இவரது கூட்டாளி பனசங்கரியின் பரத், 25, ஆகியோர், ராம்நகரில் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்து திருடப்பட்ட பதக்கங்கள், நகைகள், பணம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டன. அவற்றை சோமையாவிடம், நகர போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த்குமார் சிங் நேற்று ஒப்படைத்தார்.
கைதான மாணிக்யா பிரபல திருடன். இவர் மீது கர்நாடகாவில் 25; தமிழகத்தில் எட்டு திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன.
வழக்குகளில் ஆஜராகாமல் டிமிக்கி கொடுத்ததால் அவர் மீது மூன்று முறை பிடிவாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
ஒரு வழக்கில் சிறையில் இருந்த அவர், மூன்று மாதங்களுக்கு முன் தான் ஜாமினில் வந்தார். வெளியே வந்ததும் கூட்டாளி பரத்துடன் சேர்த்து பூட்டப்பட்ட வீடுகளை குறி வைத்தார். கடைசியாக, சோமையா வீட்டில் திருடி போலீசில் சிக்கியுள்ளார். பரத் மீதும், 2 திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன.