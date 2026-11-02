பெலகாவிக்குள் போராட நுழைந்த உத்தவ் சிவசேனா கட்சியினர் கைது
பெலகாவிக்குள் போராட நுழைந்த உத்தவ் சிவசேனா கட்சியினர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 09:44 PM
பெலகாவி: மராத்திய அமைப்பினர் ஏற்பாடு செய்த போராட்டத்தில் பங்கேற்க பெலகாவிக்குள் நுழைய முயன்ற, மஹாராஷ்டிரா உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா கட்சி தொண்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கர்நாடகா - மஹாராஷ்டிரா மாநில எல்லையில் உள்ளது, கர்நாடகாவின் பெலகாவி மாவட்டம். பெலகாவியை, மஹாராஷ்டிராவுடன் இணைக்க வேண்டுமென, எம்.இ.எஸ்., எனும் மராத்திய அமைப்பினர், சிவசேனா உள்ளிட்ட கட்சியினர் பல ஆண்டுகளாக கோரி வருகின்றனர்.
இதை முன்வைத்து, ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 1ம் தேதி, கன்னட ராஜ்யோத்சவா தினத்தன்று, அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டும், கருப்பு தின கொண்டாட்டம் நடத்தப்படும் என மராத்திய அமைப்பினர் அறிவித்தனர்.
இதில், பங்கேற்க மஹாராஷ்டிராவின் கோலாப்பூரிலிருந்து உத்தவ் தாக்கரே பிரிவை சேர்ந்த சிவசேனா மாவட்ட தலைவர் விஜய் தேவனே தலைமையில், 150க்கும் மேற்பட்டோர், பெலகாவியை நோக்கி பேரணியாக வந்தனர்.
இவர்கள் நிப்பானி தாலுகா, கோக்னொலி சோதனை சாவடி வழியாக பெலகாவிக்குள் நுழைய முயன்றனர். இவர்களை மாவட்ட போலீசார், தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது பதற்றம் நிலவியது.
பின், அவர்கள் எல்லையிலேயே கைது செய்யப்பட்டு, மஹாராஷ்டிரா போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.